Test écran AOC AGON PRO AG276QZD2

Par Hadrien Miche publié le 16 août 2025 à 8h00.
8 /10

Notes

  • Design & Ergonomie
    9
  • Qualité d'image
    9
  • Luminosité
    8
  • Réactivité
    9
  • Fonctionnalités
    7

Avantages

  • - Latence quasi-inexistante à 240 Hz
  • - Contraste infini, noirs très profonds
  • - Couleurs SDR précises, uniformes sur l’écran

Inconvénients

  • - HDR peu immersif, volume colorimétrique limité
  • - Flicker VRR perceptible
  • - Connectique un peu datée (pas d’USB‑C, pas d’HDMI 2.1)

AOC revient sur le devant de la scène avec un écran qui attire immédiatement le regard des joueurs PC : le AGON PRO AG276QZD2. Sur le papier, il cumule tous les atouts d’un moniteur haut de gamme pour l’e-sport et le gaming immersif : dalle QD-OLED 27″, définition QHD (2560×1440), rafraîchissement 240 Hz, temps de réponse fulgurant de 0,03 ms et compatibilité G-Sync / FreeSync Premium Pro. Mais derrière la fiche technique flatteuse, que vaut-il vraiment à l’usage ? Nous l’avons passé au crible.

Design

Dès la sortie de la boîte, le design séduit. Le pied en métal est robuste et propose tous les réglages nécessaires : hauteur, inclinaison, rotation horizontale et pivot en mode portrait. Le châssis affiche des lignes nettes et modernes, avec un éclairage RGB Light FX à l’arrière pour ceux qui aiment personnaliser leur environnement. Un crochet rétractable pour casque et une gestion simple des câbles ajoutent au confort d’utilisation. La navigation dans les menus s’effectue via un joystick très pratique, mais aussi via le logiciel G-MENU, qui permet d’ajuster les réglages depuis son PC.

Les bordures sont fines, le pied massif mais élégant, intégrant un éclairage RGB Light FX à l’arrière pour ceux qui aiment personnaliser leur setup. On retrouve également un crochet pour casque, un hub USB et une connectique classique mais efficace : deux DisplayPort 1.4 (DSC), deux HDMI 2.0 et un port jack. On regrette toutefois l’absence d’USB-C et de HDMI 2.1, qui limite l’usage optimal avec les consoles de dernière génération.

Fiche technique :

  • Écran & image
    • Diagonale : 26,7″ (67,3 cm) – dalle plate anti-reflets
    • Résolution : QHD 2560 × 1440 – ratio 16:9
    • Technologie : QD-OLED (Quantum Dot + OLED)
    • Profondeur de couleur : 10 bits (1,07 milliard de couleurs)
    • Contraste statique : 1 500 000:1 (quasi infini)
    • Angles de vision : 178° (horizontal et vertical)
    • Luminosité SDR : 250 nits (APL 100 %)
  • Couverture colorimétrique :
    • sRGB : 138,4 %
    • DCI-P3 : 99,1 %
    • Adobe RGB : 98 %
  • HDR : VESA DisplayHDR True Black 400
  • Fonction Low Blue Light pour réduire la fatigue oculaire
  • Performances
    • Taux de rafraîchissement max : 240 Hz
    • Temps de réponse GtG : 0,03 ms
    • Adaptive Sync (VRR) : oui
  • Plage VRR :
    • HDMI 2.0 : 48–144 Hz
    • DisplayPort 1.4 : 48–240 Hz
  • Fonctions d’affichage avancées
    • Picture-in-Picture (PiP)
    • Picture-by-Picture (PbP)
    • Modes gaming prédéfinis via OSD ou logiciel G-MENU
  • Connectiques
    • 2 × DisplayPort 1.4 avec DSC
    • 2 × HDMI 2.0
    • 1 × sortie casque 3,5 mm
  • Hub USB :
    • 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A
    • 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-B (uplink)
  • Audio
    • Haut-parleurs intégrés : 2 × 5 W
  • Ergonomie & design
    • Réglage en hauteur : 130 mm
    • Inclinaison : –5° / +23°
    • Rotation horizontale : –30° / +30°
    • Pivot : 90° (portrait)
    • Support VESA : 100 × 100 mm
    • Éclairage arrière RGB Light FX
    • Crochet rétractable pour casque
  • Consommation
    • Mode typique : ~46 W
    • Mode veille : 0,5 W
  • Dimensions & poids
    • Avec pied : 613,1 × 558,3 × 267,5 mm
    • Sans pied : 613,1 × 362,5 × 90,8 mm
    • Poids : env. 6,2 kg avec pied
  • Prix : 539,95 €

Qualité d'image

Une fois allumé, l’écran impressionne immédiatement en SDR. La dalle QD-OLED offre des noirs absolus, un contraste infini et des couleurs éclatantes, avec une justesse remarquable dès la sortie d’usine. Les mesures confirment cette excellente colorimétrie, avec une couverture quasi totale du DCI-P3 et un delta E très faible. En HDR, la certification DisplayHDR True Black 400 assure des pics lumineux pouvant atteindre 1000 nits sur de petites zones. L’effet est plaisant, mais le rendu manque un peu de dynamisme et de volume colorimétrique face aux modèles HDR plus ambitieux. Dans l’ensemble, le HDR est correct mais ne transforme pas l’expérience de manière spectaculaire.

C’est évidemment sur ce terrain que le QD-OLED s’exprime. Les noirs sont d’une profondeur abyssale, le contraste est infini et les couleurs claquent littéralement. En SDR, le rendu est superbe, avec une couverture quasi totale du DCI-P3 et une fidélité colorimétrique très juste, même sans calibration. L’image est riche, vive, et conserve une homogénéité parfaite sur toute la dalle.

En HDR, l’écran est certifié DisplayHDR True Black 400, capable de pics lumineux autour de 1000 nits sur petites zones. Mais il ne rivalise pas avec les modèles HDR 1000 ou supérieurs : la dynamique reste bonne, sans atteindre l’effet “waouh” des meilleures références.

Performances en jeu

Côté performances, l’AG276QZD2 brille par sa réactivité. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse quasi instantané, la sensation de fluidité est irréprochable. Les déplacements en jeu sont nets, sans flou de mouvement perceptible, et l’Adaptive Sync élimine tearing et stuttering. On note toutefois la présence d’un léger scintillement lors de variations rapides de fréquence avec le VRR activé, un défaut mineur mais perceptible pour les yeux les plus sensibles.

À 240 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms, la réactivité est chirurgicale. Aucun flou de mouvement perceptible, une latence ultra faible, et une fluidité qui permet de profiter pleinement des FPS compétitifs ou des jeux rapides. La compatibilité Adaptive Sync assure une image sans tearing ni stuttering, et les mouvements restent nets même dans les scènes les plus chaotiques.

Utilisation au quotidien

En utilisation bureautique, l’écran reste agréable mais pas parfait. La structure triangulaire des sous-pixels, typique de l’OLED, rend les textes un peu moins nets que sur un bon écran IPS. De plus, comme toujours avec l’OLED, il existe un risque de marquage (burn-in) en cas d’affichage prolongé d’éléments statiques. Côté console, la présence de seulement deux ports HDMI 2.0 limite les possibilités : pas de HDMI 2.1, ce qui restreint le VRR et le 120 Hz natif sur PS5. En revanche, la Xbox Series X peut tirer parti du “Virtual 4K” pour bénéficier d’une image plus nette.

Verdict

L’AGON PRO AG276QZD2 n’est pas exempt de défauts. Le HDR manque d’impact, la connectique ne suit pas totalement les standards actuels, et le rendu du texte pourrait être plus précis. Mais pour le gaming PC, il coche quasiment toutes les cases. Sa qualité d’image en SDR est exceptionnelle, sa réactivité est au sommet, et son ergonomie bien pensée en fait un allié de choix pour les longues sessions de jeu. L’AOC AGON PRO AG276QZD2 est un écran taillé pour les joueurs PC qui veulent le meilleur en fluidité et en réactivité, sans dépenser une fortune.

