Une fois allumé, l’écran impressionne immédiatement en SDR. La dalle QD-OLED offre des noirs absolus, un contraste infini et des couleurs éclatantes, avec une justesse remarquable dès la sortie d’usine. Les mesures confirment cette excellente colorimétrie, avec une couverture quasi totale du DCI-P3 et un delta E très faible. En HDR, la certification DisplayHDR True Black 400 assure des pics lumineux pouvant atteindre 1000 nits sur de petites zones. L’effet est plaisant, mais le rendu manque un peu de dynamisme et de volume colorimétrique face aux modèles HDR plus ambitieux. Dans l’ensemble, le HDR est correct mais ne transforme pas l’expérience de manière spectaculaire.

C’est évidemment sur ce terrain que le QD-OLED s’exprime. Les noirs sont d’une profondeur abyssale, le contraste est infini et les couleurs claquent littéralement. En SDR, le rendu est superbe, avec une couverture quasi totale du DCI-P3 et une fidélité colorimétrique très juste, même sans calibration. L’image est riche, vive, et conserve une homogénéité parfaite sur toute la dalle.

En HDR, l’écran est certifié DisplayHDR True Black 400, capable de pics lumineux autour de 1000 nits sur petites zones. Mais il ne rivalise pas avec les modèles HDR 1000 ou supérieurs : la dynamique reste bonne, sans atteindre l’effet “waouh” des meilleures références.