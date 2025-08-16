Design
Dès la sortie de la boîte, le design séduit. Le pied en métal est robuste et propose tous les réglages nécessaires : hauteur, inclinaison, rotation horizontale et pivot en mode portrait. Le châssis affiche des lignes nettes et modernes, avec un éclairage RGB Light FX à l’arrière pour ceux qui aiment personnaliser leur environnement. Un crochet rétractable pour casque et une gestion simple des câbles ajoutent au confort d’utilisation. La navigation dans les menus s’effectue via un joystick très pratique, mais aussi via le logiciel G-MENU, qui permet d’ajuster les réglages depuis son PC.
Les bordures sont fines, le pied massif mais élégant, intégrant un éclairage RGB Light FX à l’arrière pour ceux qui aiment personnaliser leur setup. On retrouve également un crochet pour casque, un hub USB et une connectique classique mais efficace : deux DisplayPort 1.4 (DSC), deux HDMI 2.0 et un port jack. On regrette toutefois l’absence d’USB-C et de HDMI 2.1, qui limite l’usage optimal avec les consoles de dernière génération.
Fiche technique :
- Écran & image
- Diagonale : 26,7″ (67,3 cm) – dalle plate anti-reflets
- Résolution : QHD 2560 × 1440 – ratio 16:9
- Technologie : QD-OLED (Quantum Dot + OLED)
- Profondeur de couleur : 10 bits (1,07 milliard de couleurs)
- Contraste statique : 1 500 000:1 (quasi infini)
- Angles de vision : 178° (horizontal et vertical)
- Luminosité SDR : 250 nits (APL 100 %)
- Couverture colorimétrique :
- sRGB : 138,4 %
- DCI-P3 : 99,1 %
- Adobe RGB : 98 %
- HDR : VESA DisplayHDR True Black 400
- Fonction Low Blue Light pour réduire la fatigue oculaire
- Performances
- Taux de rafraîchissement max : 240 Hz
- Temps de réponse GtG : 0,03 ms
- Adaptive Sync (VRR) : oui
- Plage VRR :
- HDMI 2.0 : 48–144 Hz
- DisplayPort 1.4 : 48–240 Hz
- Fonctions d’affichage avancées
- Picture-in-Picture (PiP)
- Picture-by-Picture (PbP)
- Modes gaming prédéfinis via OSD ou logiciel G-MENU
- Connectiques
- 2 × DisplayPort 1.4 avec DSC
- 2 × HDMI 2.0
- 1 × sortie casque 3,5 mm
- Hub USB :
- 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-B (uplink)
- Audio
- Haut-parleurs intégrés : 2 × 5 W
- Ergonomie & design
- Réglage en hauteur : 130 mm
- Inclinaison : –5° / +23°
- Rotation horizontale : –30° / +30°
- Pivot : 90° (portrait)
- Support VESA : 100 × 100 mm
- Éclairage arrière RGB Light FX
- Crochet rétractable pour casque
- Consommation
- Mode typique : ~46 W
- Mode veille : 0,5 W
- Dimensions & poids
- Avec pied : 613,1 × 558,3 × 267,5 mm
- Sans pied : 613,1 × 362,5 × 90,8 mm
- Poids : env. 6,2 kg avec pied
- Prix : 539,95 €