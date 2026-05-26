Test Duux Whisper Flex² Smart : le ventilateur connecté qui fait (presque) oublier la climatisation

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Par Hadrien Miche publié le 26 mai 2026 à 9h00.
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Duusk Whisper Flex² Smart
8 /10

Notes

  • Design & fabrication
    9
  • Performances
    9
  • Fonctionnalités & connectivité
    7
  • Rapport qualité/prix
    7

Avantages

  • - Silence exceptionnel
  • - Flux d’air très agréable
  • - Design et modularité

Inconvénients

  • - Hauteur non réglable (54 ou 92 cm)
  • - Position du capteur infrarouge

À force de voir débarquer des ventilateurs toujours plus "smart", il devient difficile de distinguer les vrais bons produits des simples gadgets connectés. Avec son Whisper Flex 2, Duux tente pourtant quelque chose d’assez rare : proposer un ventilateur premium qui mise autant sur le confort d’utilisation que sur les performances.

Présentation et design

Le Whisper Flex 2 reprend la philosophie du premier modèle avec un look très épuré, presque scandinave, qui change complètement des ventilateurs classiques souvent très « plastique blanc » (bon on a eu la version noire aussi, mais vous voyez ce qu’on veut dire). Ici, le ventilateur se fond facilement dans un salon moderne ou un bureau sans attirer l’attention.

Mais ce qui fait surtout la différence, c’est sa modularité. Le Whisper Flex 2 peut être utilisé aussi bien comme ventilateur de table que comme ventilateur sur pied grâce à une extension centrale amovible. On passe ainsi d’environ 54 cm à 92 cm de hauteur en quelques secondes. C’est extrêmement pratique au quotidien, notamment pour le déplacer entre un bureau, une chambre ou un salon. De plus, vous pouvez aussi lui rajouter une batterie afin de le rendre beaucoup plus mobile !

La qualité de fabrication est également très bonne. La base est lourde et stable, le ventilateur ne vibre quasiment jamais et les plastiques mats donnent une vraie impression de produit premium. On sent clairement que Duux cherche à se placer entre les ventilateurs classiques et des modèles beaucoup plus chers chez Dyson.

Fiche technique

  • Ventilateur connecté sur pied/bureau
  • Débit d’air jusqu’à 2300 m³/h
  • 30 niveaux de puissance
  • Niveau sonore minimal : 13 dB
  • Oscillation horizontale et verticale
  • Modes Nuit et Vent naturel
  • Contrôle via application mobile et compatible Alexa et Google Assistant
  • Hauteur réglable : 54 à 92 cm
  • Poids : environ 4,2 kg
  • Prix : 179,99 €  (rajouter 59,99 € pour le dock + batterie)
Duux Whisper Flex² Smart

Duux Whisper Flex² SmartADN

Duux Whisper Flex² Smart

Duux Whisper Flex² SmartADN

Des performances impressionnantes… surtout pour le silence

Le vrai point fort du Whisper Flex 2, c’est évidemment son niveau sonore. Duux annonce 13 dB au minimum, et même si ce chiffre dépend énormément des conditions de mesure, une chose est certaine : ce ventilateur est extrêmement discret.

À faible vitesse, il devient pratiquement inaudible dans une chambre. Il n’y a pas ce bruit mécanique désagréable qu’on retrouve souvent sur des modèles classiques, ni vibration parasite. Même à puissance plus élevée, le souffle reste doux et beaucoup moins agressif qu’un ventilateur traditionnel.

Le nouveau système à 9 pales joue énormément sur cette sensation plus « naturelle » du flux d’air. Le ventilateur ne donne jamais l’impression d’envoyer un courant d’air brutal dans le visage. Au contraire, le souffle est progressif et très agréable, notamment avec le mode « vent naturel » qui varie automatiquement l’intensité.

Les 30 vitesses peuvent sembler excessives sur le papier, mais dans la pratique cela permet vraiment de trouver précisément le niveau de ventilation adapté à chaque situation. Pour dormir, les niveaux 3 à 6 suffisent largement. En journée pendant une forte chaleur, les niveaux autour de 15 à 20 sont déjà très efficaces. Et à pleine puissance, le Whisper Flex 2 est capable de ventiler une grande pièce sans problème.

L’oscillation est également excellente. Le ventilateur peut osciller horizontalement et verticalement simultanément, ce qui améliore énormément la circulation de l’air dans une pièce. C’est particulièrement utile dans une chambre ou un salon où l’on veut éviter d’avoir le souffle constamment dirigé vers soi.

Telecommande du Duux Whisper Flex² Smart

Telecommande du Duux Whisper Flex² SmartADN

Application

Comme beaucoup d’appareils connectés, l’application sert surtout d’argument marketing. L’application Duux permet de gérer la puissance, les modes, l’oscillation ou encore les programmations à distance. L’interface est simple et fonctionne bien. Pouvoir allumer le ventilateur avant d’aller se coucher ou programmer automatiquement certaines plages horaires devient rapidement très pratique. On regrette que la programmation se fasse par heure et non plus finement…

La compatibilité Alexa et Google Assistant est présente, même si nous n’avons pas pu la configurer. Nous avions une error 404 pour les 2 intégrations. Finalement, La télécommande fournie est pratique, même si on regrette qu’elle ne soit pas plus magnétique car on la fait tomber plusieurs fois de son support. Le capteur infrarouge est devant le logo Duux et au début je pointais l’écran avant de m’apercevoir qu’il était en dessous (le modèle noir n’a pas aidé).

Application Duux

Application DuuxADN

Une autonomie intéressante… mais en option

Le Whisper Flex 2 peut fonctionner sans fil grâce à une batterie additionnelle vendue séparément. C’est une excellente idée, surtout pour déplacer facilement le ventilateur d’une pièce à l’autre ou l’utiliser en extérieur sur une terrasse. En pratique, cette autonomie varie énormément selon la vitesse et l’oscillation activée. Duux donne d’ailleurs des estimations assez précises :

  • Jusqu’à 11h en vitesse 1 sans oscillation
  • Environ 8h avec une oscillation activée
  • Environ 5h30 avec oscillation horizontale + verticale
  • Entre 3h et 4h30 à puissance plus élevée

Lors d’une utilisation « normale » en intérieur, avec une vitesse intermédiaire et un peu d’oscillation, on était plutôt autour des 6-8 heures réelles d’autonomie. Le temps de recharge complet annoncé est d’environ 2 heures via le socle dédié. La batterie se recharge automatiquement lorsque le ventilateur est reposé sur sa base. Par contre, pas de détail de charge à part une led de couleur, il faudra checker l’application pour avoir plus de précisions.

C’est finalement assez cohérent avec l’esprit du produit : la batterie sert surtout à déplacer facilement le ventilateur d’une pièce à l’autre, l’utiliser sur une terrasse ou éviter un câble visible dans une chambre, plutôt qu’à faire tourner le ventilateur plusieurs jours loin d’une prise.

Le problème, c’est évidemment le prix. Entre le ventilateur et la batterie, la facture grimpe rapidement autour des 240€. Et à ce tarif, certains concurrents commencent à proposer des solutions plus complètes directement dans la boîte.

Dock du Duux Whisper Flex² Smart

Dock du Duux Whisper Flex² SmartADN

Verdict

Le Duux Whisper Flex 2 réussit presque tout ce qu’il entreprend. Il est silencieux, élégant, puissant, agréable à utiliser pour apporter un vrai confort au quotidien. Celui-ci donne réellement l’impression d’un produit haut de gamme pensé pour être utilisé tous les jours.

Son plus gros argument reste clairement son silence. Pour dormir, travailler ou simplement regarder une série sans entendre un moteur tourner en permanence, c’est probablement l’un des meilleurs ventilateurs du marché actuellement.

Le tarif reste élevé, surtout si l’on ajoute la batterie optionnelle (59,99€), mais le niveau de finition et le confort d’utilisation justifient en grande partie ce positionnement.

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