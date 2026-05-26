Le Whisper Flex 2 reprend la philosophie du premier modèle avec un look très épuré, presque scandinave, qui change complètement des ventilateurs classiques souvent très « plastique blanc » (bon on a eu la version noire aussi, mais vous voyez ce qu’on veut dire). Ici, le ventilateur se fond facilement dans un salon moderne ou un bureau sans attirer l’attention.

Mais ce qui fait surtout la différence, c’est sa modularité. Le Whisper Flex 2 peut être utilisé aussi bien comme ventilateur de table que comme ventilateur sur pied grâce à une extension centrale amovible. On passe ainsi d’environ 54 cm à 92 cm de hauteur en quelques secondes. C’est extrêmement pratique au quotidien, notamment pour le déplacer entre un bureau, une chambre ou un salon. De plus, vous pouvez aussi lui rajouter une batterie afin de le rendre beaucoup plus mobile !

La qualité de fabrication est également très bonne. La base est lourde et stable, le ventilateur ne vibre quasiment jamais et les plastiques mats donnent une vraie impression de produit premium. On sent clairement que Duux cherche à se placer entre les ventilateurs classiques et des modèles beaucoup plus chers chez Dyson.

Fiche technique