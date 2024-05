On peut dire que La Clean Base a du style ! Pas besoin de la cacher, elle peut rester dans le salon apportant une touche décorative grâce à son design soigné. Avec ses finitions élégantes en noir et bois, elle s’intègre harmonieusement avec son look moderne et chic. Un détail pratique et esthétique : la lanière en cuir qui permet d’ouvrir la base facilement.

Belle, mais aussi pratique ! À l’intérieur de sa porte se trouvent des compartiments de rangement intelligemment conçus pour garder à portée de main les accessoires de rechange et le manuel d’utilisation. Vous y trouverez également le sac de plus grande taille qui réceptionne la vidange des saletés que votre robot vient de récolter. Elle abrite aussi une réserve d’eau propre, à laquelle votre petit robot vient s’abreuver quand il en a besoin. En bref, cette organisation optimisée facilite l’entretien de votre Roomba !