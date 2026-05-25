Présentation
Avec le TurboCool 516S, DREO vise clairement le segment du ventilateur premium compact. Le produit est présenté comme un modèle 3-en-1 pour usage intérieur, avec une approche plus technique que la moyenne : moteur BLDC, brumisation ultrasonique, capteur de température et d’humidité, application mobile et compatibilité avec les assistants vocaux.
Fiche technique :
- Puissance : 48 W
- Fonctions : ventilateur, refroidisseur par brumisation, humidificateur
- Brumisation ultrasonique 1,7 MHz
- Gouttelettes de 11 µm
- Débit d’air annoncé : 870 m³/h
- Vitesse d’air annoncée : 8 m/s
- Portée d’air annoncée : jusqu’à 10 m
- Oscillation : 30°, 60°, 90°, 120°, 150°
- Réservoir : 1,3 L
- Autonomie annoncée : jusqu’à 12 h au plus bas, 3,5 h en Turbo
- Bruit annoncé : 20 dB au minimum, 51 dB au maximum
- 6 vitesses, 2 modes, 3 niveaux de brume
- Application DREO, télécommande, Alexa, Google Assistant
- Capteur température/humidité et éclairage RGB
Visuellement, le 516S joue la carte du produit domestique moderne. On est sur un appareil compact, vertical, avec un réservoir visible dans la base et une tête de ventilation qui évoque davantage un petit circulateur d’air qu’un simple brumisateur. Ce positionnement est cohérent : DREO ne vend pas ici un gadget de bureau, mais une solution de confort personnel plus évoluée qu’un ventilateur USB classique. La marque affiche d’ailleurs un prix de 99,99 euros, ce qui le place clairement au-dessus de l’entrée de gamme.