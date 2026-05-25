Test DREO Ventilateur brumisateur TurboCool 516S

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Par Hadrien Miche publié le 25 mai 2026 à 15h30.
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DREO Turbocool 516S
8 /10

Notes

  • Note finale
    8

Avantages

  • Brumisation ultrafine bien pensée
  • Vrai mode 3-en-1

Inconvénients

  • Réservé aux petits espaces

Sur le papier, le DREO TurboCool 516S a tout du petit ventilateur d'été bien plus ambitieux qu'il n’en a l’air. Là où beaucoup de modèles de bureau se contentent de brasser de l'air, celui-ci promet de combiner ventilation, brumisation ultrafine et humidification dans un format compact pensé pour un bureau, une table de chevet ou une cuisine. L'idée est simple : apporter un vrai mieux thermique sans transformer la pièce en zone humide. Et c'est précisément sur ce point que le 516S cherche à se démarquer.

Présentation

Avec le TurboCool 516S, DREO vise clairement le segment du ventilateur premium compact. Le produit est présenté comme un modèle 3-en-1 pour usage intérieur, avec une approche plus technique que la moyenne : moteur BLDC, brumisation ultrasonique, capteur de température et d’humidité, application mobile et compatibilité avec les assistants vocaux.

Fiche technique :

  • Puissance : 48 W
  • Fonctions : ventilateur, refroidisseur par brumisation, humidificateur
  • Brumisation ultrasonique 1,7 MHz
  • Gouttelettes de 11 µm
  • Débit d’air annoncé : 870 m³/h
  • Vitesse d’air annoncée : 8 m/s
  • Portée d’air annoncée : jusqu’à 10 m
  • Oscillation : 30°, 60°, 90°, 120°, 150°
  • Réservoir : 1,3 L
  • Autonomie annoncée : jusqu’à 12 h au plus bas, 3,5 h en Turbo
  • Bruit annoncé : 20 dB au minimum, 51 dB au maximum
  • 6 vitesses, 2 modes, 3 niveaux de brume
  • Application DREO, télécommande, Alexa, Google Assistant
  • Capteur température/humidité et éclairage RGB

Visuellement, le 516S joue la carte du produit domestique moderne. On est sur un appareil compact, vertical, avec un réservoir visible dans la base et une tête de ventilation qui évoque davantage un petit circulateur d’air qu’un simple brumisateur. Ce positionnement est cohérent : DREO ne vend pas ici un gadget de bureau, mais une solution de confort personnel plus évoluée qu’un ventilateur USB classique. La marque affiche d’ailleurs un prix de 99,99 euros, ce qui le place clairement au-dessus de l’entrée de gamme.

Télécommande et réservoir du DREO Turbocool 516S

Télécommande et réservoir du DREO Turbocool 516SADN

 

Un ventilateur, un brumisateur, un humidificateur

Le vrai cœur du 516S, c’est sa technologie TurboCool Ultra Mist. DREO met en avant une brume ultrasonique très fine, avec des gouttelettes de 11 µm, diffusées via un système de double canal séparant l’air et la brume jusqu’à la sortie. En théorie, cela permet d’accélérer l’évaporation tout en évitant les grosses gouttes, donc sans sensation de mouillé sur le mobilier ou sur la peau. La marque annonce aussi une baisse de température ressentie pouvant aller jusqu’à 3 °C.

C’est d’ailleurs là que le produit devient intéressant. Beaucoup de ventilateurs brumisateurs compacts souffrent du même défaut : ils humidifient plus qu’ils ne rafraîchissent réellement. DREO essaie de contourner ce problème avec une approche plus maîtrisée, où la brume sert de renfort au flux d’air plutôt que d’effet gadget.

L’autre force du 516S, c’est sa polyvalence. Il peut fonctionner comme ventilateur seul, en ventilateur avec brume, ou en mode humidification, avec des réglages séparés pour le flux d’air et la brume. Sur le papier, c’est un vrai plus, car cela évite d’avoir un appareil cantonné à deux mois de canicule. En été, il sert à rafraîchir. En période plus sèche, il peut aussi jouer un rôle d’humidificateur d’appoint.

Dans les faits, cette promesse 3-en-1 a du sens pour les petits espaces. Le 516S n’a évidemment pas vocation à remplacer un vrai climatiseur, ni même un grand ventilateur sur pied pour un salon entier. En revanche, pour un usage ciblé sur une zone précise, il semble bien pensé : bureau à domicile, chambre, coin lecture, cuisine. C’est exactement le terrain où ce type de produit peut être pertinent.

DREO Turbocool 516S

DREO Turbocool 516SADN

Bruit, orientation et confort au quotidien

DREO annonce un fonctionnement à seulement 20 dB au minimum, avec un maximum de 51 dB. Là encore, ce sont des mesures constructeur, mais l’orientation du produit vers les espaces calmes est évidente. La marque insiste d’ailleurs sur un usage adapté au travail, à la détente ou au sommeil. Ajoute à cela cinq angles d’oscillation horizontale jusqu’à 150°, ainsi qu’une inclinaison manuelle, et on obtient un appareil qui semble conçu pour diffuser de façon plus souple qu’un ventilateur fixe basique.

Ce point compte beaucoup sur ce type de format. Un ventilateur de bureau puissant mais trop directif devient vite pénible. À l’inverse, un appareil capable de mieux répartir l’air a plus de chances de rester agréable sur la durée. Le 516S semble justement chercher cet équilibre entre souffle concentré et couverture raisonnablement large.

Le réservoir de 1,3 litre est logique pour ce format. DREO annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie au niveau le plus bas, ou 3,5 heures en mode Turbo. Pour un appareil de bureau, c’est cohérent. Le remplissage par réservoir amovible et la conception modulaire sans pompe vont aussi dans le bon sens, car l’entretien est souvent le talon d’Achille des systèmes de brumisation.

RGB DREO Turbocool 516S

RGB DREO Turbocool 516SADN

Application

Application ou télécommande, vous avez le choix ! Dans l’application, vous pourrez connecter l’appareil à votre assistant vocal (Alexa ou Google Assistant), régler le minuteur ou faire des planning pour l’activation de l’appareil. L’application donne aussi un suivi de la température et de l’humidité. Le RGB est également pilotable !

Verdict

Le DREO TurboCool 516S est clairement l’un des ventilateurs brumisateurs de bureau les plus ambitieux dans sa catégorie. Sa fiche technique est solide, sa promesse produit est cohérente, et l’ensemble va plus loin qu’un simple ventilateur compact en ajoutant une vraie logique de gestion de la brume, de l’humidité et du confort connecté. Il a donc tout pour séduire ceux qui cherchent un appareil personnel plus raffiné pour l’été.

Son intérêt dépendra surtout de ce que vous attendez de lui. Pour rafraîchir une zone de travail, une table de nuit ou un petit espace de vie, il semble nettement plus pertinent qu’un ventilateur d’appoint classique. En revanche, si vous cherchez une solution pour faire baisser franchement la température d’une grande pièce, il faudra plutôt regarder du côté d’un ventilateur plus imposant ou d’un vrai climatiseur.

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