Le vrai cœur du 516S, c’est sa technologie TurboCool Ultra Mist. DREO met en avant une brume ultrasonique très fine, avec des gouttelettes de 11 µm, diffusées via un système de double canal séparant l’air et la brume jusqu’à la sortie. En théorie, cela permet d’accélérer l’évaporation tout en évitant les grosses gouttes, donc sans sensation de mouillé sur le mobilier ou sur la peau. La marque annonce aussi une baisse de température ressentie pouvant aller jusqu’à 3 °C.

C’est d’ailleurs là que le produit devient intéressant. Beaucoup de ventilateurs brumisateurs compacts souffrent du même défaut : ils humidifient plus qu’ils ne rafraîchissent réellement. DREO essaie de contourner ce problème avec une approche plus maîtrisée, où la brume sert de renfort au flux d’air plutôt que d’effet gadget.

L’autre force du 516S, c’est sa polyvalence. Il peut fonctionner comme ventilateur seul, en ventilateur avec brume, ou en mode humidification, avec des réglages séparés pour le flux d’air et la brume. Sur le papier, c’est un vrai plus, car cela évite d’avoir un appareil cantonné à deux mois de canicule. En été, il sert à rafraîchir. En période plus sèche, il peut aussi jouer un rôle d’humidificateur d’appoint.

Dans les faits, cette promesse 3-en-1 a du sens pour les petits espaces. Le 516S n’a évidemment pas vocation à remplacer un vrai climatiseur, ni même un grand ventilateur sur pied pour un salon entier. En revanche, pour un usage ciblé sur une zone précise, il semble bien pensé : bureau à domicile, chambre, coin lecture, cuisine. C’est exactement le terrain où ce type de produit peut être pertinent.