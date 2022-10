Par rapport à la génération précédente, le H12 profite d’une nouvelle serpillère “bord à bord” sur son côté droit. Il est donc capable de nettoyer plus facilement les plinthes que son prédécesseur. Grâce à un capteur près de la brosse, le Dreame H12 va pouvoir détecter les différents déchets rencontrés pour optimiser la gestion de l’eau et la puissance d’aspiration en temps réel. Ainsi, le cerclage autour de l’écran passera du vert au orange puis rouge selon le niveau de saleté détecté. Ce paramétrage ne peut malheureusement pas être forcé. Sur les autres indicateurs de l’écran, on verra en premier lieu le niveau de batterie ainsi que le mode de nettoyage. (D’ailleurs j’ai laissé le plastique avec les indications de l’écran pour m’y retrouver plus facilement aussi)

Sur le nettoyage, l’aspirateur avance tout seul grâce au rouleau et à ses petites roues sur le côté et tant mieux car les 5 kg se sentent bien à force ! On a juste à le retenir un peu, mais sinon on va le suivre et l’orienter pour nettoyer. En un passage, normalement tout est nettoyé ! On va donc assez vite pour nettoyer tout l’appartement et c’est un gain de temps appréciable.

L’appareil pouvant aussi s’utiliser sans eau, il va s’utiliser comme un aspirateur classique. Malheureusement, pas de choix sur la puissance d’aspirateur… A la fin direction la base de charge et on appuie sur le bouton pour nettoyer son rouleau. On prend le bac d’eau sale/poussière et terminé !