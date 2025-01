Le montage de la chaise BS12 Pro est très simple ! On a 3 vis pour chaque accoudoir et 3 vis pour accrocher le dossier à l’assise. Ensuite, on attache les 5 roues et on fixe le piston et voilà ! La chaise peut-être montée tout seul en 20 minutes environ. L’appui-tête possède un loquet astucieux mais difficile d’accès avec de gros doigts.