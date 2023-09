A l’usage, le bureau donne vraiment une impression de robustesse. Avec un dualscreen assez lourd, le bureau ne tremble pas, la montée et descente se passe rapidement sans problèmes. Même en montant dessus, le bureau ne se bloque pas. De même, il est rapide et silencieux ce qui permet de passer d’une position à l’autre de manière fluide. On adapte le poste à sa taille et c’est un bonheur. Le plateau est également très large ce qui permet d’avoir ses objets à portée de main.

Le port USB qui permet la recharge de son appareil n’est malheureusement pas en charge rapide, mais cela dépannera au besoin. C’est le seul bémol dessus, mais j’aime bien sa télécommande qui est claire et compréhensible de tous.