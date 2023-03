Sur le rendu sonore, on retrouve la patte de Bose. La marque est connue pour proposer des basses un peu plus amplifiées. A l’écoute, cela se ressent, mais cela n’est pas génant et ne change pas non plus l’expérience au final. On se sent plus dans une salle de concert.

Parlons de la réduction de bruits active, elle est extraordinaire ! Dans la ville, on n’entends plus les voitures et les roues sur le macadam. En avion également, le sifflement des ventilations et des moteurs se fait presque totalement oublier. Le métro, selon les lignes, résiste encore quand les bruits sont très stridents.

En conversation, les QC Earbuds II ne sont pas bons. Disons les mots… C’est d’ailleurs pour ça, que lors d’un appel, je passe systématiquement sur mon téléphone. Les écouteurs sont bons pour l’audio, mais à ce prix-là, c’est dommage.