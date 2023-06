Terra Memoria : une lettre d’amour aux anciens RPG

Le studio indépendant montpelliérain La Moutarde combine RPG et pixel art avec Terra Memoria.

Inspiré par des productions comme Octopath Traveler, Eiyuden Chronicle ou Suikoden et pensé comme un road-trip RPG rétro au tour par tour, Terra Memoria accueille les joueurs dans un environnement chaleureux à base de graphismes 3D et pixel art avec six personnages attachants qui dispose chacun d’une histoire et de compétences uniques. Ces derniers seront amenés à participer à une enquête qui traverse les âges suite à une pénurie de cristaux magiques et une invasion de robots anciens. Ils découvriront un monde aux habitants loufoques, une musique envoûtante, de l’exploration, des combats, des spécialités régionales pour se soigner ou récupérer de la magie, de la construction ainsi que des énigmes.

Un teaser pour Terra Memoria

François Bertrand, directeur artistique de La Moutarde, a déclaré :

Avec Terra Memoria, nous souhaitions créer une aventure intemporelle à la manière d’un RPG classique, avec des touches modernes comme la construction, la cuisine et l’artisanat. En fin de compte, le jeu est une ode au road-trip avec une attention particulière portée sur la notion d’amitié et de deuxième famille, tout en explorant ensemble des terres inconnues.

Terra Memoria sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam à une date de sortie inconnue.