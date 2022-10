Tencent redéfinit sa stratégie d’acquisition dans le jeu vidéo

Le géant chinois Tencent cherche désormais à obtenir des participations majoritaires et des prises de contrôle dans des studios et des éditeurs européens.

Ce changement de stratégie intervient alors que le numéro un mondial des jeux vidéo en termes de revenus compte sur les marchés mondiaux pour sa croissance future, ce qui nécessite un solide portefeuille de jeux à succès, et que la concentration dans l’industrie vidéoludique est loin d’être terminée. Cela montre également comment les entreprises chinoises dans le secteur des technologies, comme Tencent, cherchent à sortir de l’ombre de la réglementation après deux années de répression et d’incertitude qui ont pesé sur leurs ventes dans le pays et déclenché une chute massive de leurs actions.

Tencent shifts focus to majority deals, overseas gaming assets for growth https://t.co/QMFGWAidCA — Reuters China (@ReutersChina) October 3, 2022

Outre le secteur principal des jeux, Tencent cherche également à acquérir des actifs mondiaux, en particulier en Europe, liés au métavers. Si l’entreprise chinoise investit à l’étranger depuis longtemps, bien avant toute nouvelle réglementation en Chine, elle recherche des entreprises innovantes dotées d’équipes de gestion talentueuses qui pourront se développer de manière indépendante.

Tencent veut investir massivement en Europe à cause de la Chine

En août dernier, Tencent a annoncé la première baisse de son chiffre d’affaires trimestriel, en partie à cause du manque d’autorisations de jeux en Chine et des réglementations qui limitent le temps de jeu. Les revenus des jeux en ligne ont diminué de 1%, tant en Chine qu’à l’étranger. Ses actions cotées à Hong Kong ont chuté de quelque 60% au cours des deux dernières années. Par ailleurs, Pékin limitant strictement l’approbation des jeux dans le pays et suspendant toujours l’approbation des jeux de propriété intellectuelle étrangers, Tencent est contraint de prendre le contrôle des sociétés de jeux étrangères et de leurs droits de propriété intellectuelle.

Level Infinite, la clé du succès en Europe pour Tencent

Depuis l’année dernière, Tencent a indiqué à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que la moitié de ses revenus de jeux proviennent de l’extérieur de la Chine, contre environ 25% actuellement. Dans cette optique, elle a introduit une nouvelle marque d’édition appelée Level Infinite à Singapour. A noter que Riot Games, Turtle Rock, Sumo Digital, Digital Extremes, Funcom, Splash Damage sont dans le giron de Tencent.