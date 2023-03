Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, un mix entre dessins en 2D et images de synthèse en 3D

Nickelodeon veut surfer sur les succès de Spider-Man : Into the Spider-Verse et Arcane avec le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem.

Dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, après des années passées à l’abri du monde des humains, les célèbres frères tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil va les aider à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime, mais ils vont vite se retrouver dépassés lorsqu’une armée de mutants va se déchaîner sur eux.

Le casting vocal de Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem

Micah Abbey sera Donatello

Shamon Brown Jr. sera Michelangelo

Hannibal Buress sera Genghis Frog

Rose Byrne sera Leatherhead

Nicolas Cantu sera Leonardo

John Cena sera Rocksteady

Jackie Chan sera Splinter

Ice Cube sera Superfly

Natasia Demetriou sera Wingnut

Ayo Edebiri sera April O’Neil

Giancarlo Esposito sera Baxter Stockman

Post Malone sera Ray Fillet

Brady Noon sera Raphael

Seth Rogen sera Bebop

Paul Rudd sera Mondo Gecko

Maya Rudolph sera Cynthia Utrom

Un teaser pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem

Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation et de Paramount Animation, a déclaré :

Nous sommes ravis du casting de classe mondiale que nous avons réuni pour donner vie à ces personnages emblématiques et bien-aimés dans un nouveau chapitre de l’univers des Tortues Ninja Teenage Mutant. Ce film place la barre très haut pour cette franchise mondialement connue, et nous sommes impatients de le montrer au public.

Produit par Nickelodeon Movies et Point Grey Productions, Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sortira le 9 août prochain au cinéma.