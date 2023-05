Tchia séduit plus d’un million de joueurs et s’offre une édition physique

Awaceb célèbre le million de joueurs en six semaines pour Tchia avec l'éditeur Kepler Interactive.

Disponible en numérique sur PS5 (60fps à 1080p depuis la mise en ligne du patch 1.008), PS4 et PC via l’Epic Games Store depuis le 21 mars dernier, Tchia du studio indépendant français Awaceb va revenir le 18 juillet prochain avec une édition physique qui sera commercialisée par Maximum Games.

