Sweet Tooth : la troisième saison sera la dernière

Netflix commande une troisième et dernière saison pour la série télévisée Sweet Tooth.

Produite par Warner Bros Television avec Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey Jr, Amanda Burrell et Linda Moran en tant que producteurs exécutifs, la série télévisée Sweet Tooth reviendra en 2024 sur la plateforme de streaming Netflix. Basée sur la série de comics DC de Jeff Lemire, elle suit les aventures de Gus, mi-cerf, mi-garçon, qui quitte sa maison dans la forêt pour trouver le monde extérieur ravagé par un événement cataclysmique. Il rejoint une famille hétéroclite d’humains et d’hybrides animaux-enfants comme lui, à la recherche de réponses sur ce nouveau monde et sur le mystère de ses origines hybrides.

Sweet Tooth will return for a third and final season! pic.twitter.com/tSMjWznWQi — Netflix (@netflix) May 3, 2023

Jim Mickle, le showrunner et producteur exécutif de Sweet Tooth, a déclaré :

La saison 3 est une histoire arctique avec de nouvelles aventures passionnantes et ce que nous espérons être une conclusion satisfaisante à ce récit épique. Gus va découvrir un aspect du monde et de l’humanité qu’il n’a pas vu dans les saisons 1 et 2. C’est une autre histoire de voyage comme la première saison, mais d’une manière très différente.

Sweet Tooth cartonne sur Netflix avec sa deuxième saison

La deuxième saison de Sweet Tooth a été lancée sur Netflix le 27 avril dernier et a été visionnée pendant 48,3 millions d’heures au cours de ses quatre premiers jours de diffusion. Dans celle-ci, alors qu’une nouvelle vague mortelle de malades s’abat sur le monde, Gus (Christian Convery) et une bande d’hybrides sont retenus prisonniers par le général Abbot (Neil Sandilands) et les Derniers Hommes. Cherchant à consolider son pouvoir en trouvant un remède, Abbot utilise les enfants comme fourrage pour les expériences du Dr Aditya Singh (Adeel Akhtar), captif, qui court pour sauver sa femme infectée Rani (Aliza Vellani).

Pour protéger ses amis, Gus accepte d’aider le Dr Singh, entamant un sombre voyage sur ses origines et le rôle de sa mère Birdie (Amy Seimetz) dans les événements qui ont mené au Grand Effondrement.A l’extérieur de la réserve, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) et Aimee Eden (Dania Ramirez) font équipe pour libérer les hybrides, un partenariat qui sera mis à l’épreuve lorsque les secrets de Jepperd seront révélés au grand jour. Alors que les révélations du passé menacent la possibilité d’une rédemption dans le présent, Gus et sa famille retrouvée se retrouvent sur une trajectoire de collision avec Abbot et les forces maléfiques qui cherchent à les éliminer une fois pour toutes.