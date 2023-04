Super Tilt Bro., un NES Smash Bros. avec des matchs en ligne. L'aboutissement de sept années de travail d'un passionné français.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi cela pourrait ressembler de jouer à Super Smash Bros. une décennie avant que le jeu existe, avec la technologie du jeu en ligne qui n’existait pas dans les années 1980, Super Tilt Bro. est la réponse à cette question. Ce jeu rétro NES rend un magnifique hommage à la franchise de combat de Nintendo – tout en restant bien loin de la propriété intellectuelle de Big N – dans un projet réalisé avec passion et qui cherche aujourd’hui un financement sur Kickstarter.

Ce jeu de combat de plateforme sera livré comme une cartouche NES qui utilise un contrôleur de gestion de mémoire (MMC) avec une puce et une antenne Wi-Fi, permettant de réaliser des parties en ligne et d’installer des mises à jour logicielles. On retrouve même certains trucs modernes comme le rollback, qui vient prédire les mouvements des joueurs pour pallier d’éventuels lags dans le réseau, et se corrigeant lui-même en cas de besoin. Outre le jeu en ligne, vous pouvez aussi profiter d’un mode coopération locale ou tenter l’histoire solo face à des adversaires contrôlés par l’intelligence artificielle. Du retrogaming avec quelques éléments modernes, et Ars Technica précise que le jeu “révèle toute sa superbe lorsque joué sur une vraie NES, avec un téléviseur cathodique”.

L’aboutissement de sept années de travail d’un passionné français

Super Tilt Bro. est en développement depuis plusieurs années. Son développeur, Sylvain Gadrat, a commencé à travailler sur ce projet en 2016 pour rendre hommage à la licence Smash Bros. et à l’esthétique du pixel art de Nintendo. Après avoir demandé leurs avis à des amis et autres fans de la première heure, Sylvain Gadrat dévoilait une première version de son jeu deux ans plus tard, et de nombreuses itérations ont suivi, venant ajouter des personnages, des niveaux et le jeu en ligne. Il avait même lancé une cartouche avec Wi-Fi plus rudimentaire limitée à 50 exemplaires. La version d’aujourd’hui est l’aboutissement de sept ans d’un travail passionné.

À l’heure d’écrire ces lignes, la campagne Kickstarter du jeu a recolté près de 60 000 €, surpassant l’objectif initial de 40 000 €. Il reste encore 23 jours. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez vous offrir votre cartouche Wi-Fi pour 55 €. À noter, pour 15 €, vous avez droit à la version numérique, jouable avec un émulateur. Les livraisons sont attendues pour avril 2024. Enfin, une version de démonstration est disponible ici.