Super Nintendo World ouvrira ses portes aux États-Unis le 17 février 2023

Deux ans après l’ouverture de Super Nintendo World à Osaka, au Japon, son premier homologue américain arrivera bientôt à Universal Studios Hollywood. Comme la version japonaise, le Super Nintendo World d’Hollywood est moins un parc à thèmes qu’une toute nouvelle zone chez Universal Studios. Coïncidant peu ou prou avec la sortie de The Super Marios Bros. Movie, le parc de Californie ouvrira ses portes le 17 février 2023.

Mario Kart : Bowser’s Challenge est l’attraction principale, c’est un jeu de karting avec réalité augmentée inspirée par la licence culte de jeu de course de Nintendo. Les participants ont sur les yeux un casque de réalité virtuelle affichant un monde numérique alternatif avec des circuits fantastiques, des carapaces et des concurrents bien connus qu’il vous faut envoyer au tapis avec les gâchettes sur votre volant.

Malheureusement, si Nintendo et Universal sont convaincus que cette attraction proposera suffisamment de variété pour inviter les gens à revenir, il s’agit là de la seule vraie attraction à sensation de ce Super Nintendo World. Le parc japonais n’en a qu’un de plus, une aventure plus calme sur le thème de Yoshi, laquelle n’a pas été annoncée pour les États-Unis.

Outre ce Mario Kart en réalité augmentée, le parc vous invite à stimuler vos sens et à dépenser de l’argent. Vous pouvez acheter un Power-Up Band, qui aide les familles à gagner des points et déverrouiller “des interactions extra-spéciales” avec des blocs surprise et des personnages costumés. De plus, si le casque de l’attraction n’est pas suffisant, vous pouvez acheter une paire de lunettes interactives pour “découvrir une nouvelle dimension de Super Nintendo World”. Vous pouvez acheter à manger au Toadstool Café, dans lequel le Chef Toad sert de succulents petits plats, comme Toadstool Cheesy Garlic Knots, Piranha Plant Caprese ou le Mario Bacon Cheeseburger. Et il y a aussi la 1-Up Factory, boutique qui vend des chapeaux et autres peluches.

Super Nintendo World est une collaboration entre Nintendo et Universal Creative. Le créateur de Mario et grand visionnaire de Nintendo, Shigeru Miyamoto, a participé au design et à la conception du parc japonais original, duquel s’inspire grandement son homologue américain. Un deuxième parc américain est en construction pour Universal Studios Florida.