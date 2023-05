Stockage d’énergie : BLUETTI AC180, la solution électrique portable

Bien souvent, lorsque l'on se trouve au grand air, le manque d'énergie peut rapidement être ressenti.

Depuis 10 ans, Bluetti est un spécialiste du secteur des solutions de stockage d’énergie verte, à destination de l’extérieur comme de l’intérieur, d’ailleurs. Un spécialiste qui n’oublie pas la dimension écologique pour autant et qui est implanté dans pas moins de 70 pays.

Avec la prochaine référence Bluetti AC180, c’est une nouvelle façon de voir l’énergie solaire verte qui vous est offerte, avec une alliance de performances optimales et de prix juste.

Bluetti AC180, l’autonomie au top

Avec sa capacité de 1,152 Wh, soyez certains qu’une charge sera amplement suffisante pour une journée en-dehors de chez vous, en camping ou ailleurs. Son entrée solaire de 500 W permet une charge en quelques heures seulement, laissant ainsi libre l’esprit de ne pas avoir à chercher une source d’alimentation électrique sur secteur.

Alimentée par le mode “Power Lifting” d’une puissance allant jusqu’à 2 700 W, cette station électrique portable peut faire fonctionner une cafetière et une bouilloire électrique sans aucun souci, de quoi rassurer les amateurs de camping aimant déguster une bonne boisson chaude.

Une source d’alimentation continue

À l’intérieur, la station AC180 vous prémunit contre les coupures électriques, qu’elles soient la conséquence d’un souci sur le réseau ou d’un événement climatique extrême. Rappelez-vous, à quelques encablures de Noël en 2022, plus de 500 000 foyers et entreprises ont été privés d’électricité en raison d’une série de tempêtes hivernales aux États-Unis. Qui sait, un tel appareil pourrait bien vous sauver la vie ?

Grâce au stockage de l’énergie dans la batterie, voici ce qu’il se passe en cas de rupture de courant : l’alimentation de secours entre alors en jeu, et en un clin d’oeil (20 millisecondes). Au point que vous ne verrez même pas l’intensité lumineuse faiblir. Par exemple, vous n’aurez pas à redémarrer votre ordinateur, et donc n’aurez pas à subir d’éventuels dommages ou pertes de vos fichiers, de vos données. Il en va de même pour les dommages, cette fois alimentaires, consécutifs d’un réfrigérateur privé d’alimentation.

Bluetti AC 180 : pour résumer

Petit peut-être, mais costaud surement ! Les dimensions compactes du AC180 de Bluetti sont inversement proportionnelles à ses capacités d’alimentation, le modèle s’inscrit ainsi dans la droite ligne des générations précédentes (à savoir les modèles AC150 et AC240). À ceci près que des améliorations ont été apportées en termes d’efficacité.

Et puis comme nous l’avons précédemment expliqué, qu’il s’agisse de liberté et d’autonomie à l’occasion de vos déplacements ou pour ne pas vous laisser au dépourvu en cas de coupure, le prochain AC180 est clairement un indispensable qui ne saurait vous décevoir. Pour de plus amples informations sur toutes les solutions offertes par le spécialiste du stockage énergétique, rendez-vous sur le site BLUETTI.