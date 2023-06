Still Wakes The Deep : le retour à la narration horrifique à la première personne

Un récit immersif sur un désastre par The Chinese Room.

Dans Still Wakes The Deep du studio The Chinese Room, un ouvrier de la plate-forme pétrolière de Glasgow doit lutter pour sa survie dans une tempête viscérale, un environnement deconseillé aux claustrophobes et des eaux de la mer du Nord épaisses, sombres et dangereuses. Toutes les communications sont coupées, toutes les issues ont disparu, le seul moyen de vaincre l’horreur à bord est de l’affronter mais pas avec l’aide de pouvoirs ou d’armes, seulement avec l’intelligence et la détermination.

Fuyez l’étrange et terrifiante entité. Elle est consciente de votre présence et a besoin de vous… Grimpez, cachez-vous et nagez dans des couloirs étroits et déformés et sur des ponts en fer balayés par la tempête. Cherchez votre équipage et aidez-le à survivre. Au fil de vos péripéties, vous priez pour entendre une dernière fois la voix de votre fille.

Un trailer pour Still Wakes The Deep

Still Wakes The Deep sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC en 2024.