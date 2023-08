Still Up : insomnie et amour sur Apple TV+

Antonia Thomas et Craig Roberts seront les vedettes de Still Up.

Cocréée et écrite par Steve Burge et Natalie Walter (le scénario a été supervisé par Bryce Hart) et réalisée par John Addis, Still Up est une comédie “presque romantique” qui se déroule dans le monde des insomniaques Danny et Lisa, dont les seuls secrets sont les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Outre Antonia Thomas (The Good Doctor, Small Axe, Lovesick) et Craig Roberts (Red Oaks, Submarine), le casting est également composé de Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston et Rich Fulcher.

Une rentrée “presque romantique” sur Apple TV+ avec Still Up

Produite Various Artists Limited avec Paul Schlesinger, Phil Clarke et Arabella McGuigan, la série télévisée Still Up sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 22 septembre prochain.