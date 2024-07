Steve Rogers est-il finalement confirmé mort dans le MCU ?

L'histoire de Steve Rogers dans le MCU se termine par sa décision de retourner dans le passé pour une vie paisible avec Peggy Carter, réapparaissant ultérieurement comme un vieil homme pour léguer le titre de Captain America à Sam Wilson après Avengers: Endgame.

Le mystérieux destin de Steve Rogers

Depuis des années, le sort de Steve Rogers, interprété par Chris Evans dans le MCU, reste flou. Ce personnage emblématique de l’univers Marvel, présent dans au moins un film MCU chaque année de 2011 à 2019, aurait conclu son parcours avec la sortie du film Avengers: Endgame. Steve, devenu un vieil homme, a transmis son bouclier à Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie.

Un nouveau Captain America

Anthony Mackie endosse désormais le rôle de Captain America dans Captain America: Brave New World, succédant à Steve Rogers. Après avoir reçu le bouclier iconique de Steve, Sam devient le nouveau Captain America à la fin de la série Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Malgré ce changement, le sort du Captain America originel, Steve Rogers, reste inconnu.

Un avenir incertain pour Steve Rogers

La première bande-annonce de Captain America: Brave New World semble enfin donner des indices sur le destin de Steve Rogers. Un passage rapide montre une scène de funérailles, laissant penser que Steve Rogers pourrait être décédé dans le MCU. Cette hypothèse est renforcée par l’âge avancé de Steve à la fin d’Avengers: Endgame, où il pourrait être mort de causes naturelles.

L’avis de Anthony Mackie

Interrogé l’année dernière sur le statut de Steve Rogers dans le MCU lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live!, Anthony Mackie a nié la mort du personnage, déclarant : « Je veux dire, il n’est pas mort… Pourquoi voulez-vous tuer Steve ? C’est de la discrimination envers les personnes âgées« . Selon les commentaires de l’acteur, Steve pourrait encore être en vie lorsque Captain America: Brave New World débutera.