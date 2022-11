Star Wars : un projet inédit avec le réalisateur Shawn Levy

Disney et Lucasfilm sont en pourparlers avec Shawn Levy pour développer et réaliser un nouveau film Star Wars.

On ne sait pas encore quand ce projet Star Wars de Shawn Levy (The Internship, Free Guy, The Pink Panther) pourrait voir le jour. Cela arrive à un moment prolifique pour le réalisateur canadien. Il est en post-production sur la série télévisée All the Light We Cannot See, dont il a réalisé les quatre épisodes. Cette série est destinée à Netflix, où il réalisera également au moins deux épisodes de la cinquième et dernière saison de la série Stranger Things, dont il assure la production via sa société de production 21 Laps. Enfin, l’accord sur Deadpool 3 intervient après que Shawn Levy se soit associé à Ryan Reynolds sur The Adam Project pour la plateforme de streaming Netflix.

Shawn Levy In Talks To Direct A ‘Star Wars’ Film After ‘Deadpool 3’ & ‘Stranger Things’ Final Eps https://t.co/ZdKayvjW1B — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 8, 2022

Les projets Star Wars au cinéma s’accumulent

Ce fameux film confié à Shawn Levy s’inscrit officiellement dans la lignée de plusieurs productions dirigées par des réalisateurs de premier plan comme celui de Taika Waititi, Rogue Squadron de Patty Jenkins et un autre de Damon Lindelof qui sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy. A noter que Lucasfilm n’a pas sorti de film Star Wars au cinéma depuis l’épisode IX de 2019, à savoir The Rise of Skywalker. Sur le plan télévisuel, la série The Acolyte de Leslye Headland est récemment entrée en production avec un casting comprenant Amandla Stenberg et la star de Squid Game, Lee Jung-jae. Une nouvelle saison de The Mandalorian est également prévue pour l’année prochaine, ainsi qu’Ahsoka, avec Rosario Dawson.