Star Wars : quel âge a Yoda dans The Acolyte ?

La série The Acolyte explore les origines du côté obscur avant les événements principaux de Star Wars, enrichissant la compréhension de l'évolution des Sith.

Tl;dr The Acolyte situe Yoda à environ 760 ans.

Yoda est déjà un Grand Maître Jedi dans The Acolyte.

L’histoire de The Acolyte se passe 100 ans avant Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

The Acolyte pourrait prévoir un plus grand rôle pour Yoda dans la saison 2.

Yoda, un fossile dans l’univers Star Wars

Dans la dernière saison de The Acolyte, une question brûle les lèvres des fans de Star Wars : quel âge a réellement le Grand Maître Jedi Yoda ? L’intrigue se déroule durant l’Ère de la Haute République, une période de 500 ans où la République est à son apogée. Yoda, l’un des personnages les plus anciens de la saga, est présent à cette époque.

Une apparition attendue

La fin de l’épisode 8 de The Acolyte a répondu à une interrogation persistante : Yoda fait-il une apparition dans la série ? Vernestra Rwoh cherche des conseils auprès de Yoda, ce qui laisse présager un rôle plus important pour le Maître Jedi dans la prochaine saison de la série télévisée diffusée sur la plateforme de streaming Disney+.

Yoda, un Grand Maître Jedi vénéré

Pendant The Acolyte, Yoda est toujours le Grand Maître de l’Ordre Jedi, comme dans les préquelles de Star Wars. Il est difficile de dire quand il a reçu ce titre, mais il est certain qu’il le détient depuis longtemps. C’est d’ailleurs son âge qui le confirme : Yoda aurait environ 760 ans pendant The Acolyte.

Une saga, des âges

L’épisode 1 de The Acolyte révèle que l’histoire se situe 100 ans avant Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Si Yoda avait environ 760 ans dans The Acolyte, il aurait donc environ 860 ans dans The Phantom Menace. Cette information correspond à ce que nous savons de l’âge de Yoda dans Return of the Jedi, où il mentionne avoir presque 900 ans.