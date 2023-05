Star Wars : l’univers du space opera en comics

Panini Comics dévoile une collection de comics Star Wars à petits prix pour introduire la licence à de nouveaux lecteurs, tout en séduisant les fans de la première heure.

Après les super-héroïnes Marvel en mars dernier, l’éditeur Panini Comics s’attaque à Star Wars avec six albums au format souple pour seulement 6,99 euros, une collection à faible coût malgré le contexte actuel de hausse du coût des matières premières. Disponibles en librairie depuis le May the 4th, fête officielle célébrant la saga Star Wars, ils célèbrent le quarantième anniversaire de Star Wars : Episode VI – Le retour du Jedi.

“L’Équilibre dans la Force”, les comics Star Wars chez Panini Comics

Luke Skywalker : Skywalker passe à l’attaque (Jason Aaron au scénario et John Cassaday au dessin)

Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l’Alliance Rebelle sur l’Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l’Étoile de la Mort a été détruite. Mais l’Empire est loin d’être vaincu ! Suivez Luke, Leia, Han Solo et les autres dans leurs efforts pour contrecarrer les forces maléfiques de l’Empereur et de Dark Vador.

Dark Vador : Vador (Kieron Gillen au scénario et Salvador Larroca au dessin)

Dark Vador est le bras droit de l’Empereur, il est également l’un des seuls survivants de ce qui est la plus grande défaite de l’Empire : la destruction de l’Étoile de la Mort par l’Alliance Rebelle. Sa position affaiblie, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de montrer à quel point la Force est puissante en lui.

Obi-Wan & Anakin : Réceptifs et Hermétiques (Charles Soule au scénario et Marco Checchetto au dessin)

Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais l’adolescent, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, Obi-Wan et Anakin vont combattre côte à côte et apprendre à mieux se connaître.

Dark Maul : Fils de Dathomir (Jeremy Barlow au scénario et Juan Frigeri au dessin)

Coupé en deux par Obi-Wan Kenobi, sauvé par les sorcières de Dathomir mais rejeté par son ancien maître Dark Sidious, Dark Maul est prêt à tout pour se venger de ses ennemis. Quitte à affronter toute la galaxie ! À la tête du Collectif des Ombres et d’une armée de Mandaloriens, Maul attaque les généraux de Sidious : le Comte Dooku et le général Grievous.

Chewbacca : Les mines d’Andelm (Gerry Duggan au scénario et Phil Noto au dessin)

Le copilote du Faucon Millénium dans une aventure solo ! Après la bataille de Yavin, Chewbacca réalise un atterrissage forcé sur une planète occupée par l’Empire. Il se trouve alors pris au milieu d’une rébellion.

Dark Vador : Cible Vador (Robbie Thompson au scénario et le duo Marc Laming-Stefano Landini au dessin)