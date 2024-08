Star Wars et les incohérences de la trilogie préquelle

Lla trilogie préquelle de Star Wars proposent des changements inexpliqués dans la caractérisation des personnages et des éléments de l'intrigue qui contredisent les événements de la trilogie originale.

La trilogie préquelle de Star Wars a su captiver les fans avec ses personnages marquants et ses histoires palpitantes. Cependant, certains aspects de ces films suscitent encore des interrogations.

La prophétie de l’Élu, introduite dans Star Wars, épisode I: La Menace Fantôme, prévoyait l’arrivée d’un individu qui ramènerait l’équilibre dans la Force en détruisant les Sith. Les Jedi, croyant à tort que les Sith avaient disparu depuis un millénaire, se sont malgré tout intéressés à cette prophétie. Leur fascination pour Anakin Skywalker, identifié comme l’Élu, soulève des questions. Pourquoi se préoccuper de la destruction des Sith s’ils sont supposés être éteints ?

Le Conseil Jedi a montré une certaine inconsistance dans ses décisions. Malgré leurs réserves sur Anakin, ils ont finalement accepté de le former après la mort de Qui-Gon Jinn. Cette décision semble étrange, sachant que les Jedi sont entraînés à ne pas laisser leurs émotions influencer leurs actions. De plus, le Conseil a refusé de croire que le Comte Dooku, un ancien Jedi, aurait pu ordonner l’assassinat de Padmé, malgré les preuves évidentes de sa trahison.

Yoda, malgré ses dons de clairvoyance, a choisi de ne pas suivre les signaux d’alarme concernant Anakin. Il a ressenti la colère et la souffrance d’Anakin après le massacre des Tuskens, mais n’a pas cherché à en savoir plus. Par ailleurs, les Jedi ont accepté sans réserve l’armée de clones qui leur a été offerte, malgré leurs origines mystérieuses. Cette décision s’est avérée désastreuse lors de l’Ordre 66.

Il est fascinant de voir comment, malgré ces incohérences, la trilogie préquelle a su s’imposer comme une œuvre majeure de la saga Star Wars. Ces films, malgré leurs imperfections, ont réussi à captiver les spectateurs et à enrichir l’univers de Star Wars. Ils démontrent que même les plus grandes histoires peuvent être imparfaites, et c’est peut-être là que réside leur véritable force.