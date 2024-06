Star Trek vise l’or des Emmys

La prochaine édition des Emmy Awards pourrait sacrer de nombreuses séries de l'univers Star Trek.

Tl;dr Star Trek soumet 71 nominations aux Emmy Awards pour plusieurs séries.

Star Trek: Discovery espère une reconnaissance pour sa dernière saison.

Star Trek: Strange New Worlds souhaite être récompensé pour sa saison 2 acclamée.

Star Trek: Picard et Star Trek: Strange New Worlds ont récemment remporté plusieurs Saturn Awards.

Un nouvel espoir pour Star Trek

L’univers de Star Trek aspire à une reconnaissance sans précédent aux Emmy Awards, en soumettant un total de 71 candidatures pour plusieurs de ses séries. Star Trek : Discovery, Star Trek: Lower Decks et Star Trek : Strange New Worlds sont tous en lice pour les plus grandes récompenses, y compris celle de la meilleure série dramatique.

Une reconnaissance méritée

L’importance de ces candidatures ne peut être ignorée, surtout lorsque l’on considère le succès récent de Star Trek : Picard et Strange New Worlds aux Saturn Awards, et le Prix Peabody Institutionnel remporté par la franchise Star Trek. La dernière fois que la franchise a été nominée pour la meilleure série dramatique, c’était il y a 30 ans avec Star Trek: The Next Generation.

Les prétendants aux Emmy Awards

Star Trek: Discovery espère une reconnaissance pour sa cinquième et dernière saison, avec 31 candidatures potentielles dont celle pour le meilleur acteur pour David Ajala et la meilleure actrice pour Sonequa Martin-Green. De son côté, Star Trek: Lower Decks vise 7 nominations, y compris pour la meilleure série animée et la meilleure performance de voix off pour Tawny Newsome et Jack Quaid. Enfin, Star Trek: Strange New Worlds espère 33 nominations, dont celle du meilleur acteur pour Anson Mount.