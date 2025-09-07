Star Trek revisite tragiquement un épisode culte de Kirk avec un retournement bouleversant

La saga Star Trek vient de revisiter l’un des épisodes les plus emblématiques du capitaine Kirk, bouleversant son histoire originale par une réécriture marquante, dont le dénouement s’avère particulièrement sombre pour les fans de la série.

Tl;dr « Terrarium » réinterprète un classique de Star Trek .

. L’alliance Ortegas-Gorn remet en question l’humanité.

L’épisode enrichit la mythologie autour des Métrons.

En s’emparant avec audace du riche héritage de Star Trek, la série Strange New Worlds n’hésite pas à remanier et revisiter le passé. L’épisode « Terrarium » s’inscrit dans cette dynamique, opérant comme une sorte de préquel subtil à l’incontournable épisode « Arena » de 1967. Ici, l’histoire prend le temps d’explorer ce qui fait la force du mythe : la capacité à tisser des liens inattendus même au cœur de circonstances désespérées.

Quand ennemis riment avec empathie

Tout commence avec l’accident d’Ortegas, propulsée malgré elle sur une lune désolée, suite à un passage dans un trou de ver. Livrée à elle-même, la pilote découvre vite qu’elle n’est pas seule : un Gorn, créature autrefois perçue comme une pure menace, partage son sort. Contre toute attente, ces deux ennemis historiques trouvent peu à peu un terrain d’entente. Leur coopération s’articule autour de leur expérience commune de pilotes et – détail jamais anodin dans l’univers Trek – du fait qu’elles sont toutes deux des femmes. Sur ce bout de roche inhospitalier, elles deviennent alliées par nécessité, mais aussi par humanité, échangeant soins et pitances (oui, même les centipèdes géants font office de repas…).

L’ombre des Métrons et le poids du passé

Mais sous cette histoire presque optimiste flotte une question bien plus lourde. Les fans avertis auront vite reconnu la patte des Métrons, ces entités quasi-divines qui jadis mirent Kirk et un Gorn face-à-face pour tester la « barbarie » humaine. Le twist ? L’épreuve d’Ortegas était, elle aussi, orchestrée par les Métrons, soucieux d’observer si humains et Gorns pouvaient dépasser leurs instincts belliqueux. Hélas, quand La’an Noonien-Singh surgit avec son équipe de secours et abat le Gorn sur un réflexe dicté par son propre traumatisme, tout espoir vacille.

Les conséquences sont cruelles : non seulement l’expérience tourne court sous les yeux des Métrons – qui réclament alors « plus de données » –, mais elle éclaire d’un jour nouveau le fameux duel Kirk-Gorn sur Cestus III. La liste des conséquences involontaires s’allonge :

L’expérimentation ratée retarde toute possibilité de paix.

L’acte impulsif nourrit la défiance envers l’humanité.

L’attitude des Métrons prend une dimension tragiquement récurrente.

Résonances et héritages renouvelés

C’est ici que « Terrarium » tire sa force : loin d’être une simple relecture nostalgique, cet épisode de Star Trek densifie la mythologie originelle en lui ajoutant une touche d’émotion et d’ironie amère. S’est peut-être grâce à l’échec d’Ortegas que le geste de clémence de Kirk prendra tout son sens quelques années plus tard. Comme souvent dans Strange New Worlds, chaque détour par le passé offre ainsi un nouvel éclairage sur notre avenir commun… ou nos occasions manquées.