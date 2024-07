« Stalker 2 » : nouveau report de sortie, il faut désormais patienter jusqu’au 20 novembre

On se rapproche d'une histoire à la "Duke Nukem Forever".

TL;DR Le très attendu jeu Stalker 2: Heart of Chornobyl est de nouveau retardé.

Le développement du jeu a été interrompu en raison de diverses difficultés, y compris les événements mondiaux.

Le prochain lancement est prévu pour le 20 novembre, avec la sortie d’une vidéo immersive le 12 août.

Stalker 2: Heart of Chornobyl, un retard à répétition

Des années de patience et d’anticipation marquent l’histoire du développement de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Une réalité découlant de divers obstacles, dont le manque de financement qui a presque mis fin à l’existence de la société de développement GSC Game World.

Une série de retards inattendus

À l’origine, le lancement du jeu était prévu pour le 5 septembre. Cependant, de multiples reports successifs ont retardé la sortie du jeu jusqu’au 20 novembre. La première raison du retard était une question de financement. Ensuite, les concepteurs ont consacré une quantité importante de temps à la perfection des mécaniques et fonctionnalités du jeu, y compris une nouvelle manière de représenter les dents humaines.

Des complications imprévisibles

De plus, des événements mondiaux, en particulier l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont également entraîné des complications. Le développement du jeu a été mis sur pause pendant que l’équipe se relocalisait de Kyiv à Prague, et a repris seulement en 2022.

La possibilité d’une sortie en novembre

Yevhen Grygorovych, directeur du jeu chez GSC Game World, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous savons que vous en avez assez d’attendre et nous apprécions votre patience… Ces deux mois supplémentaires nous donneront la chance de résoudre davantage d’anomalies inattendues (ou ‘bugs’ comme vous les appelez) ». Ces mots laissent entrevoir une sortie plus probable en novembre.

De plus, GSC a annoncé la sortie prochaine d’une vidéo approfondie offrant « l’aperçu le plus complet à ce jour sur le jeu », prévue pour le 12 août. Cette vidéo comprendra des entretiens avec les développeurs, de nouvelles séquences de jeu et une visite complète d’une quête de l’histoire.

Pour rappel, Stalker 2: Heart of Chornobyl est la suite tant attendue du célèbre FPS de 2007. Le prochain numéro apportera des mécaniques d’horreur de survie à l’expérience de jeu. Et après 14 ans de développement, il est certain que les joueurs sont impatients de découvrir ce nouvel opus.