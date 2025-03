Spring Sale Sihoo : Profitez de remises exceptionnelles sur les chaises ergonomiques

Le printemps est enfin là, et avec lui, une offre à ne pas manquer ! Sihoo lance une promotion exclusive sur ses chaises ergonomiques haut de gamme. Profitez de réductions allant jusqu'à 50% pour transformer votre espace de travail en un havre de confort et de productivité.

TL;DR La chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 est en réduction pour les offres du printemps.

Elle propose des fonctionnalités avancées pour le confort et la prévention des douleurs dorsales.

Idéale pour le télétravail, le gaming ou pour améliorer la posture au bureau.

Optimisez votre confort avec la Sihoo Doro C300

Le printemps approchant, la chaise de bureau ergonomique haut de gamme Sihoo Doro C300 est proposée à 279,99€ au lieu de 519,99€ ! (Avec un rabais supplémentaire de 6% avec le code promo SihooPC) Une excellente opportunité à saisir.

Finitions ergonomiques pour des longues heures de confort

Cette chaise allie confort et durabilité. Parfaitement adaptée aux personnes passant de longues heures assises, que ce soit pour le télétravail, les sessions de gaming ou les études, la Sihoo Doro C300 est équipée de technologies avancées. On lui reconnait notamment un soutien lombaire auto adaptatif, des accoudoirs coordonnés en 4D et un dossier flexible.

Support lombaire auto-adaptatif : Un soutien qui s’ajuste à votre colonne vertébrale pour un confort sur-mesure.

Matériaux respirants et souples : Évitez la sensation de chaleur et transpiration même après de longues heures d’assise.

Repose-bras 4D : Ajustables dans toutes les directions pour s’adapter parfaitement à votre posture.

Inclinaison réglable : Détendez-vous grâce aux trois angles de basculement (110°, 120°, 130°).

Une technologie intelligente pour votre bien-être

Au-delà du confort, la sécurité est une priorité pour Sihoo. La chaise est dotée d’un mécanisme intelligent de détection du poids. Cette technologie ajuste automatiquement le soutien en fonction de l’utilisateur, garantissant ainsi une assise équilibrée et stable.

Sur les lieux de travail modernes, les professionnels rencontrent généralement des problèmes tels que la fatigue due à une position assise prolongée et des problèmes de colonne cervicale. La position assise prolongée entraîne une tension à long terme des muscles et ligaments lombaires et dorsaux, ce qui se traduit par une augmentation soudaine de la pression sur la colonne lombaire et cervicale, pouvant facilement entraîner des lombalgies, une hernie discale lombaire et une spondylose cervicale. Le Sihoo Doro C300 est spécialement conçu pour résoudre ces problèmes de douleur.

La Sihoo Doro C300 est également certifiée selon les normes American BIFMA Testing Standards et obtient la certification German TUV en matière de sécurité et qualité des produits, assurant sa solidité et durabilité.

Une chaise certifiée et garantie

Fiable et durable, la chaise bénéficie d’une garantie de trois ans incluant le remplacement gratuit des pièces défectueuses. Avec ses fonctionnalités avancées et son prix remisé, la Sihoo Doro C300 est spécialement conçue pour les professionnels souffrant de fatigue et de problèmes cervicaux dus à une longue période d’assise, et constitue un choix idéal pour ceux qui recherchent un fauteuil ergonomique de haute qualité.

Les autres promotions intéressantes ?

La lauréate du German Design Award 2023, la Sihoo Doro S300 est également en promotion passant de 709,99€ au lieu de 899,99€ ! (Avec un rabais supplémentaire de 6% avec le code promo SihooPC)

Avec la chaise ergonomique Sihoo Doro S300, profitez d’un confort inégalé grâce à des technologies innovantes qui révolutionnent votre posture au quotidien.