Splice : 15 ans après, le réalisateur revient sur une scène controversée

La scène controversée de Splice montre le personnage principal Clive avoir une relation sexuelle avec la créature génétiquement modifiée qu'il a créée, soulevant des questions éthiques complexes sur les limites de la science et de la moralité.

Tl;dr Vincenzo Natali revient sur la polémique de son film Splice.

Le film traite de l’ingénierie génétique à travers une créature hybride.

Le réalisateur n’a pas voulu retirer la scène controversée de sexe.

Splice a connu un succès culte malgré les critiques divisées.

Une réflexion sur Splice et sa scène controversée

Le réalisateur canadien Vincenzo Natali, connu pour ses films Cube, Cypher et Nothing, revient sur la polémique et l’héritage de Splice, 15 ans après sa sortie. Le film, co-écrit et réalisé par Vincenzo Natali, met en scène deux ingénieurs en génétique qui fusionnent des ADN pour créer une créature hybride humaine-animal appelée Dren, dont l’élevage a des résultats désastreux.

Une scène controversée avec du sexe

La scène controversée de Splice, dans laquelle le personnage incarné par Adrien Brody, Clive, a des rapports sexuels avec la créature, a retardé la production du film. Vincenzo Natali a refusé de la supprimer, la considérant comme un élément clé de l’histoire :

C’était la raison d’être du film pour moi. C’était une histoire de vie et de naissance – et le sexe allait toujours faire partie de cette équation.

Un héritage marquant…

Malgré un box-office mitigé, Splice a laissé une empreinte durable dans le domaine du cinéma d’horreur de science-fiction. Le film a été salué par les critiques, bien que son public ait été plus divisé. Splice explore à la fois les implications éthiques de l’ingénierie génétique et les peurs primales associées à la transformation et à la violation du corps.