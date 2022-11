Spider-Man : Across the Spider-Verse mettra en scène Spider-Punk

L'acteur britannique Daniel Kaluuya va prêter sa voix à Spider-Punk dans Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Dans un casting composé de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham et Jason Schwartzman pour le film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse, Daniel Kaluuya incarnera l’adolescent new-yorkais surpuissant Hobart “Hobie” Brown alias Spider-Punk, un personnage du scénariste de comics Dan Slott et de l’artiste Olivier Coipel, qui a été introduit The Amazing Spider-Man Vol. 3 #10 en 2015.

Sony Pictures Entertainment mise sur Spider-Man : Across the Spider-Verse pour démocratiser l’animation au cinéma

Dans Spider-Man : Across the Spider-Verse, réalisé par Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos et Kemp Powers, avec Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham pour le scénario, Miles Morales est de retour dans une aventure épique qui transporte l’homme-araignée de Brooklyn, voisin amical à plein temps, à travers le multivers pour rejoindre les forces de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de “Spider-People” afin de faire face à un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.

Spider-Man : Across the Spider-Verse sortira en salles le 2 juin 2023. Sony Pictures Entertainment prépare également la suite du film, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, qui devrait sortir le 29 mars 2024. A noter que Spider-Man : Into the Spider-Verse, a rapporté plus de 384 millions de dollars dans le monde et a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019.