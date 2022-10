Spawn : Todd McFarlane ne prévoit plus de le réaliser

De nouveaux scénaristes sont appelés en renfort pour écrire l'histoire du film Spawn.

Scott Silver (Joker, The Fighter, The Mod Squad), Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier, Bel-Air, Empire) et Matt Mixon (The Measure, Half Man, Yesterday Was Everything) font désormais équipe pour élaborer un nouveau scénario concernant la nouvelle adaptation cinématographique de Spawn, qui est en développement chez Blumhouse Productions depuis cinq ans. L’acteur américain Eric Marlon Bishop, alias Jamie Foxx, est toujours pressenti pour incarner l’antihéros.

Todd McFarlane convoitait le rôle de réalisateur et avait déjà rédigé une première version du script de Spawn. Mais le célèbre scénariste et artiste de comics reconnaît qu’il n’est peut-être pas la bonne personne pour mener à bien le projet, d’autant plus que certains des scénaristes les plus en vue dans le domaine du cinéma sont impliqués.

Spawn au cinéma, une longue attente

Si Jamie Foxx est toujours pressenti pour jouer le rôle principal, la participation de Jeremy Renner, qui était déjà annoncé, reste à déterminer, en fonction de l’évolution du scénario. Celui de Todd McFarlane était destinée à un long-métrage à petit budget, mais le nouveau Spawn pourrait bénéficier d’un budget un peu plus important, selon Todd McFarlane, qui, avec l’équipe de production, recherche un partenaire financier.

Du comics au grand écran pour Spawn

Spawn était un titre de lancement pour Image Comics, l’éditeur fondé par des artistes, qui publie des titres tels que The Walking Dead et dont Todd McFarlane est toujours le PDG. Le premier numéro de Spawn s’est vendu à 1,7 million d’exemplaires et le personnage a donné naissance à des jeux, une série animée sur HBO et à un film de New Line Cinema avec Michael Jai White en 1997. Dans les comics, Spawn est un ancien agent des forces spéciales qui passe un accord avec un démon après avoir été trahi et tué. Le démon lui permet de retourner sur Terre, mais lorsqu’il revient, cinq ans se sont écoulés, sa femme est passée à autre chose et il erre sur Terre en tant que progéniture défigurée de l’enfer.