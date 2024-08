SOULM8TE, un spin-off de M3GAN avec une star de The Boys

Blumhouse Productions mise sur la comédienne Claudia Doumit pour enrichir le casting de SOULM8TE.

Tl;dr La franchise M3GAN s’étoffe avec le spin-off SOULM8TE.

Claudia Doumit rejoint le casting de SOULM8TE aux côtés de David Rysdahl et Lily Sullivan.

Le film, réalisé par Kate Dolan, explore les relations entre l’homme et l’intelligence artificielle dans un contexte horrifique.

SOULM8TE pourrait être lié avec M3GAN 2.0.

Un nouveau visage pour SOULM8TE

La franchise d’horreur axée sur l’intelligence artificielle, M3GAN, s’apprête à accueillir un nouveau visage. L’actrice australienne Claudia Doumit, connue pour le rôle de Victoria Neuman dans The Boys, vient de rejoindre le casting du spin-off SOULM8TE.

EXCLUSIVE: After a three-season run on Prime Video’s hit series The Boys, Claudia Doumit has found her next big project in ‘SOULM8TE,’ Atomic Monster and Blumhouse‘s new film out of the M3GAN universe https://t.co/8s8ZSvqJui — Deadline (@DEADLINE) August 19, 2024

SOULM8TE dans l’univers de M3GAN

Annoncé en juin dernier, SOULM8TE met en scène David Rysdahl, un homme endeuillé qui cherche à surmonter la perte de sa femme grâce à l’aide d’un androïde incarné par Lily Sullivan. Bien que le lien direct avec le film original M3GAN de 2023 ne soit pas encore établi, SOULM8TE s’inscrit dans le même univers, explorant les interactions entre l’homme et l’intelligence artificielle.

Le rôle de Claudia Doumit à venir

Bien que le rôle exact de Claudia Doumit dans le film reste à confirmer, il est attendu qu’elle joue un rôle majeur aux côtés de David Rysdahl et Lily Sullivan. Son implication pourrait contribuer au succès de ce spin-off, qui pourrait alors connaître le même engouement que le film qui a lancé cette franchise en pleine expansion.

Une nouvelle vision de la relation homme et intelligence artificielle

SOULM8TE, réalisé par Kate Dolan, offre une nouvelle perspective sur la relation entre l’homme et l’IA. Le premier film M3GAN avait exploré les dangers et l’imprévisibilité de la technologie IA utilisée comme compagnon. Son spin-off, SOULM8TE, va plus loin en abordant l’idée d’une relation romantique avec une IA, dans un cadre toujours aussi terrifiant. Doumit pourrait jouer un rôle clé dans la poursuite de ces thèmes, en fonction du personnage qu’elle incarnera.

Il est également possible que SOULM8TE soit connecté à M3GAN 2.0, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine, avant celle de SOULM8TE en 2026. Ce lien pourrait permettre de mieux préparer le terrain pour le spin-off et donner aux spectateurs une idée plus précise de ce à quoi ils peuvent s’attendre.