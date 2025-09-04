Sophie Turner en Lara Croft dans la série Tomb Raider d’Amazon

Amazon mise sur Phoebe Waller-Bridge et Sophie Turner pour relancer Tomb Raider dans une série attendue en 2026.

Tl;dr Amazon développe une série Tomb Raider, avec un tournage prévu début 2026, sous la houlette de Phoebe Waller-Bridge.

Le projet s’appuie sur une équipe créative solide et comptera sur Sophie Turner dans le casting.

Dans un contexte où les adaptations vidéoludiques réussissent mieux en série qu’au cinéma, Lara Croft vise un retour ambitieux sur le petit écran.

Lara Croft revient, cette fois sur le petit écran

Difficile de parler de pop culture sans évoquer la figure de Lara Croft. Depuis la sortie du tout premier jeu vidéo Tomb Raider en 1996, l’aventurière iconique n’a jamais vraiment quitté le devant de la scène. Après plusieurs adaptations cinématographiques plus ou moins saluées par la critique, c’est désormais le format sériel qui s’apprête à accueillir la franchise. L’information a pris une tournure officielle : une nouvelle série est en développement chez Amazon, avec un démarrage du tournage prévu pour janvier 2026.

Phoebe Waller-Bridge, atout maître d’Amazon

Aux manettes, la plateforme mise sur le talent bien identifié de Phoebe Waller-Bridge, reconnue pour son écriture affûtée sur Fleabag. Elle endossera ici les rôles de créatrice, scénariste et productrice exécutive. À ses côtés, on retrouve notamment Chad Hodge comme co-showrunner et producteur exécutif, ainsi que Jonathan Van Tulleken, également producteur exécutif et réalisateur. Le casting principal demeure sous suspense, mais la présence annoncée de Sophie Turner – ex-star de Game of Thrones – laisse entrevoir une orientation ambitieuse.

Le contexte : un genre en quête de renouvellement

Si certains comparent encore fréquemment Tomb Raider à des licences telles que Indiana Jones ou Uncharted, force est d’admettre que ces sagas marquent le pas au cinéma. Le dernier volet d’Indiana Jones, par exemple, n’a pas su convaincre ni le public ni les studios. Quant à Uncharted, malgré un démarrage solide (407 millions de dollars au box-office mondial), la suite tarde à pointer le bout de son nez. Dans ce contexte, un vide s’installe et offre une opportunité inespérée au retour fracassant d’une héroïne aimée dans un format sériel taillé pour l’aventure.

Série télévisée : l’avenir des adaptations vidéoludiques ?

Les précédentes tentatives cinématographiques autour de Tomb Raider, bien qu’ambitieuses, ont rarement dépassé la moyenne auprès des critiques – aucune n’a franchi le cap des 52% sur Rotten Tomatoes. Pourtant, dans un paysage où les adaptations vidéoludiques brillent désormais davantage sur le petit écran (l’exemple récent de Fallout en tête), il semble que Lara Croft ait enfin trouvé son terrain d’expression naturel. Plus de temps pour explorer les arcanes du personnage, davantage d’espace pour étoffer l’intrigue… De quoi espérer une adaptation aussi réussie qu’attendue.