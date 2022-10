Sony Pictures Entertainment acquiert Pixomondo, un spécialiste des effets visuels

Aux côtés de Sony Pictures Imageworks et de Sony Innovation Studios, Pixomondo a pour vocation de renforcer la place de Sony Pictures Entertainment dans le domaine de la production virtuelle et des effets visuels pour la télévision et le cinéma.

La nouvelle filiale de Sony Pictures Entertainment, Pixomondo (Game of Thrones, House of the Dragon, The Mandalorian, Star Trek Strange New Worlds), continuera d’être dirigée par Jonny Slow, qui rendra désormais compte à Ravi Ahuja, président de Global Television Studios et de SPE Corporate Development, et conservera ses trois studios de tournage LED ainsi que sept bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.

Jonny Slow, PDG de Pixomondo, a déclaré :

L’héritage de Sony et sa stratégie technologique axée sur la créativité sont autant d’éléments qui font que notre entreprise a trouvé un foyer où elle peut vraiment prospérer. Nous sommes impatients de continuer à innover dans le domaine de la production virtuelle et des effets visuels avec nos clients pendant de nombreuses années à venir.

La toute première salle de production virtuelle à LED de Sony Pictures Entertainment

Au début du mois, Sony Pictures Entertainment a annoncé la venue de sa première salle de production virtuelle à LED, située dans les Sony Innovation Studios (SIS), à Culver City, une ville du comté de Los Angeles, en Californie. Celle-ci est la plus grande au monde et utilise les panneaux d’affichage LED Crystal de Sony, à haute luminosité et à large gamme de couleurs, qui ont été créés en collaboration avec les meilleurs ingénieurs pour être utilisés dans des tournages de films ou séries avec des environnements virtuels.

Masaki Nakayama, vice-président senior et responsable de Sony Innovation Studios a commenté :

Nous avons développé notre technologie de production virtuelle depuis sa création en 2018. Notre nouvelle scène LED est une étape importante pour améliorer encore notre technologie. La combinaison de visuels photoréalistes et de workflows de production virtuelle intuitifs permet aux créateurs de se concentrer sur le récit d’histoires percutantes de manière radicalement nouvelle.