Sony Group Corporation acquiert Beyond Sports pour développer ses services dans le sport

Beyond Sports va apporter son expertise dans le domaine des données et des technologies sportives à Sony Group Corporation.

Grâce à son moteur propriétaire, Beyond Sports peut utiliser les données de suivi des joueurs pour créer des simulations photoréalistes, dont certaines sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, mais l’entreprise technologique néerlandaise a développé une niche particulière dans le rendu des représentations graphiques qui ciblent des démographies de fans plus jeunes. Elle peut apporter une couche supplémentaire d’expertise en matière de données aux équipes de Sony Group Corporation, notamment en ce qui concerne les sciences du mouvement humain ainsi que les applications modulaires et évolutives. Ces initiatives sont indépendantes des plateformes, ce qui signifie que tous les formats de sortie imaginables sont prêts à être utilisés instantanément, de la télévision traditionnelle aux casques de réalité mixte totalement immersifs, se positionnant ainsi comme la passerelle vers le sport en direct dans le métavers.

Japanese conglomerate Sony has announced the acquisition of Dutch AI-based data analysis and visualisation company @beyondsportsvr. Beyond Sports will sit alongside @Hawkeye_view and @pulselive as part of Sony’s sports business. https://t.co/GOu3cmEXI4 — SportBusiness (@SportBusiness) November 7, 2022

Rufus Hack, PDG de Hawk-Eye (fournisseur de suivi optique) et Pulselive (plateforme de médias numériques), filiales de l’activité sportive de Sony Group Corporation, a déclaré :

Nous pensons que le mariage des capacités uniques de Beyond Sports avec le savoir-faire de Hawk-Eye et de Pulselive renforcera notre ambition d’être un partenaire stratégique des plus grandes ligues sportives du monde. Beyond Sports a une réputation incroyable dans l’industrie du sport pour sa capacité à fournir des données de classe mondiale et à utiliser ces données pour créer de nouvelles expériences immersives en matière de contenu sportif. Nous sommes ravis de continuer à développer l’étendue et le caractère distinctif de nos capacités et nous pensons que l’expertise de Hawk-Eye en matière de suivi des données, associée à l’expertise de Beyond Sport en matière de visualisation des données, sera une combinaison gagnante pour nos clients.

Beyond Sports avec Sony : des données à l’engagement numérique

Aux Pays-Bas, Beyond Sports est à l’origine de l’application Gameface, qui permet la diffusion interactive des matchs d’Eredivisie. Les fans peuvent personnaliser des fonctions telles que remplacer des joueurs par des dessins animés, recréer le match sur Mars et même superposer leur propre visage sur un athlète. Lorsqu’un joueur brésilien a marqué un but, le temps fort n’était pas disponible dans son pays d’origine, mais une reconstitution rendue dans Gameface a été visionnée plus de 300.000 fois sur les réseaux sociaux. Beyond Sports a également ses racines dans les mondes immersifs et peut créer des représentations 3D convaincantes en VR et AR, mais ne se limite pas à ces supports. Ses créations peuvent être visualisées sur des smartphones ou des sites web, ou intégrées à des mondes numériques comme, par exemple, Roblox ou un jeu sur les consoles PlayStation.