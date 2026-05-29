Snapdragon C : l’arme de Qualcomm contre Apple

Qualcomm lance sa puce Snapdragon C, conçue pour concurrencer la nouvelle génération de MacBook Neo. Cette technologie équipe des ordinateurs portables abordables à partir de 300 dollars, suscitant des interrogations sur leur capacité à rivaliser face aux modèles Apple.

Tl;dr Qualcomm réagit au succès du MacBook Neo en lançant la puce Snapdragon C, destinée aux PC portables très abordables.

Acer sera l’un des premiers à l’utiliser avec l’Aspire Go 15, un modèle correct mais avec des compromis sur les matériaux et l’écran.

Le Snapdragon C promet autonomie, IA embarquée et usages simples, mais reste incertain face à la qualité globale et à l’avance d’Apple.

La riposte de Qualcomm face au MacBook Neo : le pari Snapdragon C

Le lancement du MacBook Neo a chamboulé le marché des ordinateurs portables abordables, obligeant les constructeurs Windows à revoir leur stratégie. Cette pression a poussé Qualcomm à dévoiler sa contre-attaque lors du prochain Computex 2026 : la puce Snapdragon C. Conçue pour propulser des modèles vendus entre 300 et 400 dollars, elle ambitionne d’offrir une alternative sérieuse aux étudiants, familles et petites entreprises, soit précisément le public ciblé par Apple avec son Neo.

Acer en éclaireur sur Snapdragon C

Si la liste complète des fabricants partenaires reste floue pour l’instant, quelques grands noms se distinguent déjà. Parmi eux, Acer se positionne en pionnier avec l’annonce de l’Aspire Go 15, le premier PC portable sous Snapdragon C. Ce modèle affiche une configuration solide : 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et deux ports USB-C. Cependant, le choix de composants plastiques pour le châssis tranche nettement avec l’aluminium du Neo, tout comme la dalle de 15,6 pouces qui s’oppose au format plus compact de son rival signé Apple.

Performances attendues et promesses d’autonomie

Du côté technique, les détails restent pour l’instant assez minces. On sait seulement que le Snapdragon C reprendra la philosophie des puces mobiles, à l’image du A18 Pro intégré dans le Neo, en associant CPU, GPU et NPU (pour l’intelligence artificielle), mais avec moins de cœurs. Sur ce segment d’entrée de gamme où chaque euro compte, Qualcomm promet :

Batterie longue durée : jusqu’à vingt heures d’autonomie espérées .

. Pilotage d’IA embarquée : gestion de tâches locales sans cloud .

. Simplicité d’usage : navigation web, bureautique ou streaming vidéo.

Même si certains restent sceptiques sur la réelle utilité de l’IA embarquée aujourd’hui, cet aspect pourrait rendre ces machines pérennes face à l’évolution des usages.

L’enjeu : bousculer ou rattraper Apple ?

Reste la grande interrogation : ces nouveaux PC Windows sauront-ils offrir une expérience globale capable d’égaler celle du MacBook Neo ? Si le prix semble alléchant et que la promesse technique intrigue, les compromis sur la qualité perçue, matériaux plastiques ou écrans moins lumineux, risquent fort de peser dans la balance. L’écosystème Apple conserve ainsi une longueur d’avance côté finition et homogénéité logicielle. En définitive, il faudra attendre les premiers tests terrain pour mesurer si ce pari pourra réellement secouer un marché où Apple dicte encore sa loi… quitte à obliger ses concurrents à enfin élever leur niveau de jeu.