Slayers : A Buffyverse Story, la suite de Buffy the Vampire Slayer en série audio

La voix de Sarah Michelle Gellar ne sera pas présente dans Slayers : A Buffyverse Story

Écrite par Amber Benson et Christopher Golden, la série audio Slayers : A Buffyverse Story pour Audible reprend dix ans après les derniers événements de la série Buffy the Vampire Slayer, diffusée il y a plus de vingt ans. Depuis, Spike s’est infiltré dans Los Angeles, convainquant les forces des ténèbres qu’il a repris ses mauvaises habitudes. Lorsque sa couverture est compromise par Indira Nunnally, une jeune fille de seize ans, Spike se retrouve une fois de plus à assurer sa protection. Alors qu’il tente de trouver un observateur pour sa nouvelle protégée, leurs chemins se heurtent à la tueuse chevronnée d’une réalité parallèle où Buffy Summers n’a jamais existé… une réalité où Cordelia Chase est la seule et unique tueuse. Elle a besoin de l’aide de Spike pour lutter contre un grand méchant classique qui terrorise son monde… son ancienne amoureuse, Drusilla.

L’acteur américain James Marsters (Angel, Smallville, Abruptio), l’interprète du personnage Spike, a déclaré :

Je suis ravie d’être de retour avec mes chers amis pour ce nouveau chapitre du Buffyverse, alors que nous emmenons les auditeurs dans un voyage familier mais inattendu, plein d’horreur, de passion et d’espièglerie. J’ai hâte que les anciens et les nouveaux fans découvrent ce monde bien-aimé de tueurs de vampires comme jamais auparavant, grâce à une narration audio immersive.

Slayers : A Buffyverse Story, du fan service avec le casting original

En plus de James Marsters, le casting de Slayers : A Buffyverse Story est composé de Charisma Carpenter (Cordelia), Anthony Head (Giles), Juliet Landau (Drusilla), Emma Caulfield (Anya), Amber Benson (Tara), James Charles Leary (Clem) et Danny Strong (Jonathan).