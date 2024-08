Skeleton Crew et la chronologie Star Wars

Star Wars: Skeleton Crew de Disney et Lucasfilm va suivre l'histoire de quatre enfants qui font une découverte sur leur planète, se perdent dans la galaxie et partent à l'aventure pour rentrer chez eux.

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew est la prochaine série dérivée de Star Wars.

Elle se déroule cinq ans après le Retour du Jedi.

Le personnage principal Jod Na Nawood sera incarné par Jude Law.

Star Wars: Skeleton Crew pourrait être liée à The Mandalorian.

Un nouveau chapitre dans l’univers de Star Wars

Le prochain projet à rejoindre l’univers de la télévision Star Wars est Star Wars: Skeleton Crew. Ce spin-off, dont peu de détails ont été révélés, est prévu pour être diffusé le 3 décembre 2024 sur la plateforme de streaming Disney+. Avec Jude Law à la tête du casting, Star Wars: Skeleton Crew semble narrer l’histoire d’un groupe d’enfants perdus dans la galaxie.

Un cadre temporel intrigant

Le lieu de naissance de ces enfants semble similaire à la Terre, ajoutant une touche de nouveauté à l’univers de Star Wars. Mais ce qui est encore plus intrigant, c’est la période à laquelle se déroule Skeleton Crew. La série est confirmée pour se dérouler cinq ans après le Retour du Jedi, une période d’instabilité dans l’univers de Star Wars avec la chute de l’Empire et la formation de la Nouvelle République.

Des connexions possibles avec d’autres séries

Le fait que Skeleton Crew se déroule dans le même laps de temps que The Mandalorian pourrait impliquer des connexions avec des personnages majeurs de l’univers Star Wars. De plus, l’absence apparente de personnages sensibles à la Force dans Skeleton Crew laisse la porte ouverte à des surprises, y compris une possible apparition de Luke Skywalker.

Une narration innovante

La série promet des personnages et des intrigues innovantes, apportant un vent de fraîcheur à l’univers Star Wars. Il reste à voir comment cette période temporelle influencera la série, mais quoi qu’il en soit, le spectacle promet d’être passionnant.