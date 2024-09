Après plusieurs années de développement et de tests, Electronic Arts annonce que skate. sera lancé en accès anticipé en 2025. Ce nouveau volet de la franchise permettra aux joueurs d'explorer San Vansterdam, une ville virtuelle offrant des défis en solo ainsi que des événements multijoueurs.

Le jeu skate. d’Electronic Arts et Full Circle prévoit d’arriver sur consoles et PC en accès anticipé dès l’année prochaine, marquant le retour d’une franchise de jeux de skateboard qui a su créer son propre créneau. Pour rappel, la franchise Skate a commencé en 2007, se distinguant grâce à son système de jeu « Flick-it » et en priorisant le réalisme.

we're incredibly stoked to announce that skate. will be launching in Early Access in 2025. we'll share more details on what to expect in the coming months. pic.twitter.com/ZbFL3WycWu

