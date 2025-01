Si la chance vous sourit, vous pourrez jouer en tant que Godzilla dans Fortnite

Si la chance vous sourit, Fortnite vous donnera l'opportunité d'incarner le célèbre monstre Godzilla pour une expérience de jeu sans précédent.

Tl;dr Godzilla débarque dans le jeu Fortnite le 17 janvier.

Les joueurs pourront contrôler Godzilla et attaquer leurs adversaires.

Des tenues en lien avec l’événement seront disponibles à l’achat.

Godzilla s’invite dans l’univers de Fortnite

Ne manquez pas l’événement de l’année ! À partir du 17 janvier, le titan légendaire Godzilla débarque sur l’île du jeu vidéo populaire Fortnite. Une occasion inédite de prendre les commandes de ce monstre mythique pour une durée limitée.

La bataille royale avec Godzilla

Selon Epic Games, le développeur du jeu, une surprise de taille attend les joueurs. Un portail pourrait apparaître de manière aléatoire lors des matches de Battle Royale. Le premier joueur à le trouver et à y sauter se transformera en Godzilla. Ce dernier dispose d’attaques dévastatrices : un rugissement révélant les joueurs à proximité, une attaque écrasante envoyant voler les adversaires et un rayon de chaleur capable de détruire les bâtiments.

Un défi de taille pour les autres joueurs

Mais Godzilla ne sera pas seulement une bénédiction pour le joueur qui le contrôle. Il représentera aussi un défi pour les autres participants. En effet, ils pourront attaquer ses points faibles pour lui infliger des dégâts supplémentaires et récupérer des fragments collectibles. Ces derniers offriront un bonus de santé et de charges de sprint. Pour aider les joueurs dans leur combat contre la créature colossale, le rail gun fait son grand retour dans le jeu.

Des tenues spéciales pour l’événement

Un événement Fortnite ne serait pas complet sans une panoplie de cosmétiques associés. Les détenteurs du pass de combat actuel pourront débloquer une tenue de Godzilla réactive en accomplissant des quêtes. Cette tenue commencera à briller après votre première élimination dans un match et deviendra de plus en plus lumineuse à chaque élimination supplémentaire. Attention néanmoins, car cela pourrait vous rendre plus visible pour vos ennemis. Des tenues de Kong et de Mechagodzilla seront également disponibles dans la boutique du jeu.

L’arrivée de Godzilla dans l’univers de Fortnite promet donc des parties endiablées et riches en rebondissements. Profitez-en avant la fin de la saison en cours, prévue pour le 21 février.