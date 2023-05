Shooting Stars : un biopic sur la jeunesse de LeBron James

Découvrez les origines de King James avec Shooting Stars.

Réalisé par Chris Robinson, le film Shooting Stars se déroule dans les années 1990, où le jeune LeBron James et ses trois meilleurs amis – Lil Dru, Willie McGee et Sian Cotton – s’autoproclament les Fab Four, en référence aux célèbres Fab Five des Wolverines du Michigan qui existaient à l’époque. À partir du moment où ils font connaissance, il apparaît que ce groupe d’amis, sous la houlette de l’entraîneur Dru Joyce, n’est pas seulement lié par le basket-ball.

Un trailer pour Shooting Stars

Lorsque l’entraîneur de la meilleure école de basket-ball de leur district menace de les séparer en plaçant Lil Dru dans l’équipe junior, les Fab Four décident de changer d’école pour pouvoir jouer ensemble dans l’équipe universitaire, en rejoignant l’équipe d’une école catholique à prédominance blanche. La communauté prend cela comme une insulte, mais le dévouement des garçons les uns envers les autres est plus important que tout. Avec leur nouvel entraîneur, un ancien entraîneur d’université en disgrâce qui cherche à se racheter, les garçons, ainsi que leur ancien rival et nouveau coéquipier Romeo Travis, devront affronter des combats non seulement sur le terrain mais aussi dans la vie réelle, dans leur quête pour devenir champions nationaux, et redécouvriront que ce qui compte le plus dans le jeu, ce sont les personnes qui jouent à leurs côtés.

Shooting Stars sortira le 2 juin prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Peacock. La casting est composé de Marquis “Mookie” Cook, Wood Harris, Caleb McLaughlin, Khalil Everage, Avery S. Willis Jr, Sterling “Scoot” Henderson, Dermot Mulroney, Natalie Paul, Diane Howard, Algee Smith et Katlyn Nichol.