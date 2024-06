Shimo est-il réellement plus fort que Godzilla ?

Malgré la montée en puissance spectaculaire de Shimo, Godzilla continue de régner en tant que monstre ultime.

Tl;dr Shimo pourrait être plus fort que Godzilla dans Godzilla x Kong: The New Empire.

Shimo a montré une grande force physique face à Godzilla.

Cependant, la force ne garantit pas la victoire de Shimo.

Un futur affrontement pourrait déterminer le Titan le plus fort.

Shimo, le nouveau Titan surpuissant ?

Des indices laissent penser que le Titan Shimo pourrait surpasser Godzilla en force dans le film Godzilla x Kong: The New Empire. Présenté comme un Titan ancestral caché dans le Royaume Souterrain, Shimo est utilisé comme arme ultime par le Roi Skar. Ses exploits, notamment le déclenchement de l’âge de glace et sa résistance face à Godzilla, suggèrent qu’elle est l’une des Titans les plus puissantes de l’univers Monsterverse.

Godzilla, le roi des monstres dépassé ?

Godzilla est traditionnellement considéré comme le Titan le plus puissant, ayant vaincu les M.U.T.O., sauvé le monde de King Ghidorah et gagné contre Kong. Cependant, malgré ces victoires et sa résistance face à l’armée du Grand Singe du Roi Skar, il apparaît que Shimo pourrait être un adversaire de taille.

La force brute de Shimo

Durant les combats de Godzilla et Kong contre Shimo et le Roi Skar, la force brute de la Titan de glace a été mise en évidence. Shimo a réussi à repousser Godzilla, laissant penser qu’elle pourrait être physiquement supérieure. Cette hypothèse est soutenue par le livre Godzilla x Kong, où Kong considère Shimo comme le Titan le plus fort qu’il ait jamais affronté.

Des outils pour contrer la force de Shimo

Malgré la force de Shimo, Godzilla dispose de plusieurs atouts. Son agilité, sa rapidité et surtout son souffle atomique, qui a réussi à faire reculer Shimo, pourraient bien faire pencher la balance en sa faveur.