Search Live : l’IA visuelle de Google attendra avant son déploiement mondial

Accessible seulement dans quelques pays, la fonctionnalité Search Live n’a pas encore conquis le monde.

Tl;dr Google a fait marche arrière après avoir annoncé trop vite le déploiement mondial de Search Live.

La fonctionnalité reste limitée à quelques pays, avec un lancement global encore flou.

Propulsée par Gemini 3.1 Flash, Search Live promet une interaction intelligente en temps réel via la caméra.

Une communication erronée

Il y a parfois des annonces qui prennent tout le monde de court, y compris les journalistes spécialisés. Ainsi, quelques heures à peine après la publication d’une information largement relayée, Google est revenu sur ses déclarations concernant le déploiement mondial de sa nouvelle fonctionnalité, Search Live. La firme de Mountain View a tenu à clarifier la situation auprès du média américain Engadget, affirmant finalement que la nouveauté n’était pas encore accessible à tous : « Search Live n’a pas été déployé dans le monde entier auprès de l’ensemble des utilisateurs. La fonctionnalité reste disponible aux États-Unis et en Inde, tandis que des tests sont actuellement menés sur d’autres marchés. Nous présentons nos excuses pour la communication erronée précédente. »

Entre tests en cours et flou sur le calendrier

La prudence est donc de mise quant à l’arrivée de Search Live à l’international. Même si des essais sont bel et bien en cours dans plusieurs pays, aucune date ferme n’a été avancée pour une diffusion générale. Difficile donc pour les utilisateurs d’envisager une adoption immédiate, mais il semblerait que l’attente ne soit plus très longue.

Une expérience enrichie par l’intelligence artificielle

Pour mémoire, cette fonction avait initialement été lancée auprès de tous les utilisateurs américains de l’application Google en septembre dernier, avant d’être intégrée là où l’assistant conversationnel doté du mode IA était proposé. Concrètement, Search Live permet de pointer l’appareil photo de son smartphone vers un objet ou une scène puis d’interagir grâce à des questions contextuelles posées directement à ce que l’on observe. Une technologie dévoilée lors de la conférence I/O 2025 qui ambitionne d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à une approche interactive.

Des performances améliorées pour Search Live

En parallèle, Google a profité des derniers développements pour mettre à niveau sa solution avec son nouveau modèle linguistique Gemini 3.1 Flash. Selon la société, cette amélioration promet des conversations plus naturelles ainsi qu’une rapidité accrue et une fiabilité renforcée, sans oublier un fonctionnement désormais multilingue natif. Pour accéder à cette innovation :

Passez par l’application mobile Google, sur Android ou iOS .

. Cliquez simplement sur le bouton « Live » sous la barre de recherche .

. L’option est également disponible via Google Lens ; repérez-y aussi le pictogramme « Live » en bas d’écran pour engager le dialogue.

Reste maintenant à patienter avant une généralisation attendue mais encore reportée…