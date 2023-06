Scorn : une version PS5 est annoncée

Presque un an après son arrivée sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store/GOG), Scorn du studio serbe Ebb Software est attendu sur PS5 dès cet automne.

En plus de pouvoir profiter de la 4K à 60fps dans les meilleures conditions, la version PS5 du survival horror labyrinthique proposera une immersion sans pareille dans son univers unique et dérangeant inspiré par H.R. Giger et Żdzisław Beksiński grâce aux retours haptiques et autres fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de Sony Interactive Entertainment.

2 million have experienced the horror of @scorn_game, now PlayStation players get the chance. Scorn comes to PS5 this fall. Congratulations Ebb Software! pic.twitter.com/wT3mKIGZXn — Kepler Interactive (@Kepler_Interact) June 29, 2023

D’ailleurs, pour célébrer l’arrivée de Scorn sur PS5, mais également les deux millions de joueurs qui ont été captivés par ce jeu d’aventure atmosphérique à la première personne qui se déroule dans un monde désolé, abandonné par ses habitants et hanté par des créatures monstrueuses, l’éditeur Kepler Interactive s’est associé avec Maximum Games pour commercialiser cette nouvelle licence au format physique avec un boîtier steelbook limité, une bande originale et un artbook numérique.

Un trailer pour Scorn sur PS5

Ebb Software rappelle à quoi s’attendre avec le cauchemardesque Scorn :

Il invite les joueurs les plus courageux à explorer son bio labyrinthe interconnecté. La seule manière de s’échapper de ce cauchemar est d’en appréhender les règles, mais aussi d’en manipuler la machinerie cruelle. Percez les secrets enfouis dans ce monde lugubre à l’aide des outils organiques à votre disposition et survivez autant que possible car… la vérité est au bout du tunnel.