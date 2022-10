Sausage Party revient en 2024 avec la série animée Foodtopia

L'univers de Sausage Party sera étoffé dans Foodtopia.

Six ans après la sortie du long-métrage d’animation Sausage Party coproduit par Columbia Pictures et Great Beyond, la plateforme de streaming Amazon Prime Video a commandé une série animée Sausage Party : Foodtopia auprès d’Annapurna Television, Sony Pictures Television et Point Grey Pictures avec la supervision d’Amazon Studios. Les membres du casting original, Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz et Edward Norton, seront de retour. Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell et Yassir Lester se joindront à eux.

In 2024…The SAUSAGE PARTY continues!!!!!!!!! pic.twitter.com/wZCNnGUGgg — Seth Rogen (@Sethrogen) October 26, 2022

Vernon Sanders, responsable des programmes télévisés mondiaux d’Amazon Studios, a déclaré :

Le film Sausage Party était une introduction incroyablement hilarante, scandaleuse et unique en son genre dans le monde de l’animation. Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Seth Rogen, Evan Goldberg et leur équipe de Point Grey, ainsi qu’avec nos partenaires d’Annapurna Television et de Sony Pictures Television, pour offrir un nouveau regard sur ce monde qui prendra vie de manière si vivante pour nos clients Amazon Prime Video du monde entier.

Sausage Party : Foodtopia, une série animée fixée pour 2024

Actuellement en cours de production, les détails de l’intrigue de Sausage Party : Foodtopia sont gardés secrets. Sausage Party : Foodtopia est produit exécutif par Ariel Shaffir et Kyle Hunter, qui sont également showrunners. Shaffir et Hunter ont coécrit le long-métrage d’animation de 2016 avec Seth Rogen et Evan Goldberg. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver et Alex McAtee assureront la production exécutive via Point Grey Pictures. Conrad Vernon, qui a co-réalisé le long-métrage, revient en tant que réalisateur superviseur de la série et sera également producteur exécutif aux côtés de Megan Ellison et Patrick Chu d’Annapurna Television, et d’Andrew Millstein.