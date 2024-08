Samara Weaving affronte démons et sectaires muets dans Azrael

IFC Films dévoile la bande-annonce du film d'horreur post-apocalyptique Azrael.

Tl;dr Azrael se dévoile avec une bande-annonce.

Le film présente un monde post-apocalyptique silencieux, dominé par un culte religieux.

L’actrice Samara Weaving est la vedette d’Azrael, ce qui pourrait la consolider comme une icône de l’horreur.

Azrael sortira le 27 septembre 2024 au cinéma.

Azrael, le nouveau visage de l’horreur

Le monde du cinéma est en ébullition. La bande-annonce du très attendu film d’horreur Azrael vient d’être dévoilée. Réalisé par E.L. Katz, ce film met en scène une jeune femme, Azrael, dans un monde post-apocalyptique où le silence est devenu la norme. Une secte religieuse l’a désignée comme sacrifice, et elle doit lutter pour échapper à son triste sort.

Une bande-annonce qui donne le ton

La bande-annonce commence par une vue de la vaste étendue sauvage où Azrael est capturée par la secte. Nous y apercevons les fidèles en train de protéger leurs maisons avec des pièges secrets, de fabriquer des crucifix à partir de branches d’arbre et de pratiquer des rituels religieux intenses. On peut lire à l’écran : « Après la fin du monde, ceux qui survivent, souffriront en silence« . Le film sera sur nos écrans dès le 27 septembre 2024.

Un film qui s’inspire des grands

Azrael semble prometteur, s’inspirant des éléments clés de plusieurs grands films d’horreur récents. Il trouve l’angoisse dans le silence, à l’image du film A Quiet Place, et met en scène un culte religieux, rappelant Immaculate et The First Omen. De plus, Samara Weaving, qui a précédemment joué dans Ready or Not, tient le rôle principal, ce qui pourrait la consolider comme une icône de l’horreur.

Samara Weaving, future icône de l’horreur ?

Après son apparition dans Ready or Not et Scream VI, Samara Weaving revient dans le genre de l’horreur. Azrael lui offre l’opportunité d’interpréter un rôle clé et de montrer l’étendue de son talent. Ce nouveau film pourrait être le tremplin qui la propulse au rang d’icône de l’horreur.