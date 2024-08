Saison 2 de « La Roue du Temps » : une scène majeure des livres pourrait ne pas être présentée

La série TV "La Roue du Temps" pourrait omettre une scène majeure des livres.

Une scène majeure des romans omise dans La Roue du Temps ?

Dans la série très populaire de Prime Video, La Roue du Temps, une scène importante du livre semble être passée sous silence. La série a, en effet, couvert un grand nombre de moments des deux premiers tomes de la saga de Robert Jordan, mais a également laissé de côté plusieurs éléments. Parmi ces omissions, l’une est particulièrement marquante : le prologue du premier livre, L’Œil du Monde.

Lews Therin Telamon, un personnage clé

Le prologue de L’Œil du Monde est un élément fondamental de la saga La Roue du Temps, car il introduit le personnage historique autour duquel toute l’intrigue tourne : Lews Therin Telamon. Ce dernier, incarné par Rand, a rencontré sa fin des siècles auparavant, et ses derniers moments sont décrits dans le prologue de L’Œil du Monde.

Le rôle d’Ishamael remis en question

Dans le dernier épisode de la saison 2 de La Roue du Temps, on apprend que durant l’Âge des Légendes, Lews Therin a enfermé Ishamael à Shayol Ghul pour le punir de ses méfaits. Cette scène laisse penser que c’était la fin de la rivalité personnelle entre Ishamael et Lews Therin, soulevant des interrogations sur les plans de la série pour le prologue de L’Œil du Monde.

Une adaptation possible avec un autre personnage

Malgré la conclusion de la saison 2, il est toujours possible que le rôle d’Ishamael dans le prologue de L’Œil du Monde soit intégré à l’écran dans la saison 3 ou ultérieure de La Roue du Temps. Cependant, le scénario le plus réaliste serait que la série adapte la Dislocation du Monde avec un autre personnage antagonisant Lews Therin. Cela serait cohérent avec la relation entre Lews Therin et Ishamael telle que présentée dans la saison 2.