Saints Row s’améliore avec divers contenus

Deep Silver Volition annonce des extensions payantes, des DLC gratuits et des mises à jour majeures pour Saints Row.

Le monde ouvert Santo Ileso du reboot de la licence Saints Row s’apprête à s’agrandir d’ici les prochains mois grâce à deux nouveaux quartiers qui seront proposés via des extensions, mais l’expérience de jeu sera également sublimée via des DLC et des mises à jour.

Santo Ileso is getting bigger & better – check out our DLC roadmap!

More content for expansion pass holders and free content for all players is on the way for #SaintsRow

Find out more: https://t.co/mYOxBU6c70 pic.twitter.com/R98DXDU8qX

— Saints Row (@SaintsRow) March 28, 2023