Sadie Sink se retrouve au sein d’un culte dangereux dans A Sacrifice

La star de Stranger Things sera la vedette du film A Sacrifice du réalisateur britannique Jordan Scott.

Tl;dr Sadie Sink incarne Mazzy dans A Sacrifice.

Prévu pour le 28 juin 2024, le film est réalisé par Jordan Scott et met en scène un culte dangereux.

Sadie Sink explore de plus en plus le genre de l’horreur depuis Stranger Things.

Elle pourrait devenir une véritable “reine du cri” si elle continue dans ce registre.

Un nouveau film d’horreur avec Sadie Sink

Sadie Sink, l’étoile montante de la série Stranger Things, se retrouve confrontée à un culte meurtrier dans le prochain film A Sacrifice. Réalisé par Jordan Scott, qui a fait ses débuts de réalisatrice avec le film indépendant Cracks en 2009, ce thriller psychologique est prévu pour une sortie en salles le 28 juin 2024.

Un casting prestigieux

Outre Sadie Sink, A Sacrifice réunit un casting impressionnant : Eric Bana, connu pour son rôle dans Troy, Sylvia Hoeks de Blade Runner 2049, Jonas Dassler de The Golden Glove, Sophie Rois d’Enemy at the Gates et Stephan Kampwirth, qui a prêté sa voix à Milo dans le film Disney Atlantis: The Lost Empire.

Une plongée dans l’horreur

Le film suit Ben Monroe, un professeur incarné par Bana, dont le désir de travailler sur le terrain le met sur la piste d’un culte dangereux. Les choses se compliquent quand sa fille Mazzy, jouée par Sadie Sink, se retrouve de plus en plus impliquée dans ce culte en raison de ses désaccords avec son père. Cette immersion pourrait la mener à sa perte.

La montée en puissance de Sadie Sink

Malgré une filmographie encore restreinte, Sadie Sink semble se tourner de plus en plus vers le genre de l’horreur depuis sa participation à Stranger Things. Ses rôles précédents incluent notamment une performance principale dans le drame romantique Dear Zoe en 2022. Cependant, avec la sortie de A Sacrifice et de la cinquième saison de Stranger Things, Sadie Sink pourrait s’imposer comme une nouvelle “reine du cri” dans le cinéma d’horreur.