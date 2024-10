Saber Interactive développe un RPG AAA inspiré de Avatar: Le Dernier Maître de l’Air

On qualifie ce jeu vidéo d'être le plus important de toute la franchise, ce qui n'est pas forcément un exploit en soi.

Paramount annonce un nouveau jeu basé sur Avatar: The Last Airbender

Paramount a récemment annoncé une nouvelle collaboration avec Saber Interactive pour développer un jeu vidéo basé sur la populaire série Avatar: The Last Airbender. Fort de son expérience antérieure dans la création de contenu sous licence, comme Evil Dead: The Game et World War Z: Aftermath, Saber Interactive apporte son expertise à l’univers d’Avatar.

Un RPG d’action dans l’univers d’Avatar

Le jeu, annoncé comme étant le « plus grand jeu vidéo de l’histoire de la franchise », est un RPG d’action de type AAA. Il promet un « combat dynamique » et une quête pour « maîtriser les quatre éléments ». Toutefois, aucune date de sortie n’a été annoncée et on ignore à quel stade de développement se trouve le jeu.

Une histoire originale

Contrairement aux précédents jeux de la franchise, le RPG à venir ne suivra pas les aventures d’Aang ou de Korra. Les joueurs incarneront un tout nouvel Avatar, jamais vu auparavant. L’histoire se déroulera « des milliers d’années » avant les événements de Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra.

Un avenir prometteur pour la franchise Avatar

Malgré une certaine discrétion récente, la franchise Avatar promet de belles choses à venir. En plus du nouveau jeu vidéo, la série en live-action sur Netflix a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. Les créateurs de la franchise, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, travaillent également sur un film d’animation qui suit les aventures d’Aang adulte et de ses amis.