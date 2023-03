RYUGUKOKU : un RPG métavers pour la Japan Metaverse Economic Zone

Hajime Tabata, fondateur de TBT Lab et JP Games, mise sur le métavers pour sa prochaine expérience vidéoludique.

Dans le cadre de la Japan Metaverse Economic Zone ou Zone économique du métavers japonais, TBT Lab et sa filiale JP Games se sont associés avec Japan Credit Bureau, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, Sompo Japan Insurance, Toppan, Fujitsu et Mitsubishi Corporation pour créer RYUGUKOKU, une infrastructure métavers incorporant des éléments de jeux de rôle en ligne dans un monde alternatif qui permettra aux utilisateurs de voyager à travers différents royaumes.

En utilisant le cadre de construction du métavers “PEGASUS WORLD KIT”, RYUGUKOKU permettra l’interopérabilité entre différentes plateformes de métavers, ainsi que la collaboration entre les plateformes de métavers, et servira de nouvelle infrastructure sociale pour l’expérience numérique des entreprises telle que la diffusion d’informations, le marketing, la réforme du style de travail pour les entreprises nationales, le marketing, ainsi que l’expérience numérique des consommateurs et la transformation de l’expérience des consommateurs.

Une dimension ludique pour un grand espace économique virtuel

Chaque service et contenu du métavers présenté à l’intérieur de RYUGUKOKU prend la forme d’une “ville”, d’un “château” ou d’un “véhicule” en mouvement qui se déplace dans ce monde virtuel. Les utilisateurs pourront s’engager dans une expérience de type RPG en voyageant à travers différents domaines et en rencontrant une variété de contenus et de services. En outre, RYUGUKOKU fournira une infrastructure de métavers ouverte et sécurisée qui permettra une utilisation sûre et stable de l’authentification de l’identité, de divers paiements, de l’infrastructure de données, de l’assurance, entre autres, grâce au soutien de grandes entreprises japonaises spécialisées dans la finance et les technologies.

TBT Lab veut révolutionner l’expérience utilisateur dans le monde numérique avec du RPG et du métavers